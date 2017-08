Ex estrella porno amenazada por el Estado Islámico

La estrella porno tiene 24 años, nació en el Líbano y desde el año 2000 está radicada en Estados Unidos. Denunció que el Estado Islámico la amenazó de muerte y, según le advirtieron, el objetivo que tienen es cortarle la cabeza. “Procuro no preocuparme porque no podés mostrarte débil con ellos, eso es lo que quieren”, afirmó, y continuó: “Es lo que están buscando. Intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando”.

Pero, ¿a partir de qué podría surgir la bronca hacia Mia y el deseo de su decapitación? Si bien no hay teorías confirmadas, la hipótesis que cobra más fuerza es debido a una de las tantas películas condicionadas de la morocha donde aparece teniendo sexo mientras lleva puesto un hiyab, un velo que cubre la cabeza y el pecho y que suelen usar las mujeres musulmanas desde la pubertad, en presencia de varones adultos que no sean de su familia inmediata.

Según se conoció, la escena no gustó para nada en los grupos más extremistas de Medio Oriente y, por esa razón, le habrían hecho llegar estos mensajes amenazantes a Khalifa.