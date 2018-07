Ayer se realizó una audiencia en la que el juez Gustavo Ravizzoli avaló un acuerdo entre las partes y condenó a Trova a un año y medio de prisión de ejecución condicional por las lesiones graves que sufrió la víctima.

Dicha jornada transcurrió de forma privada para los medios de comunicación (había público en la sala), luego de que el defensor Alejandro Bustamante, Trova y la fiscal Carolina Mauri señalaran que “no era conveniente” y “no estaban de acuerdo” con dicha presencia.

Sin embargo, se conoció que, como parte del acuerdo, el ex fiscal que reconoció su responsabilidad en el hecho deberá presentarse cuatrimestralmente ante la Justicia y realizar tratamiento psiquiátrico.Asimismo, se le prohibió acercarse a la víctima por cualquier tipo de medio. “Si bien el juez dijo que no se acerque a mí, porque hubo otros hechos después de que me golpeó, la actitud de no escuchar la sentencia no me deja tranquila”, afirmó la damnificada.

Por su parte, la querellante Celina Fernández indicó que en el marco de estar preparando el juicio, surgió esta posibilidad de que el acusado asuma su responsabilidad en el hecho, condición que “es importante para que la víctima se deje de sentir culpable, señalada”.

“Acá hubo un único responsable y es el que se declaró penalmente responsable, Facundo Trova. En ese sentido, a nosotros nos parecía también lo menos revictimizante para ella, que viene luchando con esta causa hace tres años casi”, aclaró la querellante.

“Más de 30 audiencias llevó este caso particular y en función de eso nosotros propiciamos el acuerdo”, afirmó Fernández.

Al acuerdo de partes se llegó después de unas 30 audiencias y llamativamente el juez no permitió que estuvieran presentes los medios.

Como parte del acuerdo, el abogado deberá presentarse ante la Justicia cada cuatro meses, realizar un tratamiento psiquiátrico y no tener contacto con la víctima por ningún medio.

La arbitrariedad de la Justicia

“La defensa no está de acuerdo con que haya prensa”, señaló Alejandro Bustamante a la vez que su defendido, Trova, afirmó: “Me parece que no es conveniente”. Por su parte, la fiscal Mauri apuntó: “Yo tampoco estoy de acuerdo, porque hace una semana que estamos tratando de llegar a un acuerdo, ni siquiera se había hablado la posibilidad de que estuviera la prensa”.

Como consecuencia, el juez Ravizzoli resolvió: “El juez podrá fundadamente dar motivos por los cuales se deba realizar la audiencia privada o secreta y este va a ser el caso”.

La arbitraria decisión se da a pesar de que el Código establece que son públicas, salvo en los casos de abuso sexual o con menores involucrados.

