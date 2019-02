Expectativas y dudas de los choferes por la puesta en marcha del Metrobús

Tanto Jorge y Mario (choferes de la línea 14) como Carlos (línea 8), ven positivamente la implementación del nuevo sistema aunque podrán hacer un mejor análisis cuando esté en funcionamiento y lo puedan evaluar en la práctica.

“Esperemos que funcione. La verdad que es una incógnita pero tengo las mejores expectativas y espero que sea para bien”, opinó Jorge tras la capacitación brindada por el Ministerio de Transporte de Nación. Para él, lo principal es que la gente lo respete, que tenga conducta y que sepa adaptarse a lo nuevo. “Va a ser una cuestión de costumbre, la gente en Neuquén es muy imprudente. Pero a través de las multas y la concientización se va a lograr un buen objetivo”, agregó.

SFP_colectivo Metrobus recorrido de prueba (30).JPG Sebastian Fariña Petersen

En un sentido similar, Carlos ve “con buenos ojos” para los choferes la posibilidad de circular por carriles exclusivos, aunque su línea no los utilizará en esta primera etapa. “Mientras no haya trabas y se use solamente como carril exclusivo, sí va a funcionar”, consideró el trabajador. Y dijo que hay que evaluar el funcionamiento según el comportamiento de los vecinos, las bicicletas, los autos y el resto de los transportes. “Hay que ver el día a día”, aseguró. Como aspectos negativos, señaló que los comerciantes ubicados en la mano derecha se van a ver afectados ya que los vehículos no podrán estacionar y que la primera línea que inicie el recorrido por el Metrobús, en Necochea y Novella, se va a desbordar de pasajeros.

Para Mario, una de las mayores dudas que surgió es el traslado de personas con movilidad reducida “porque las paradas van a ser más espaciadas y antes nosotros los podíamos dejar donde precisaban y ahora no lo vamos a poder hacer”. Sin embargo, al igual que sus compañeros, desea que sirva para la agilidad. “Ojalá que esté fantástico para que todos trabajemos bien, la gente viaje más cómoda y se llegue rápido al centro. Pero será cuestión de tiempo y de costumbre”, subrayó el chofer del ramal 14.

La primera jornada de capacitaciones incluyó tanto a choferes de las empresas Autobuses Neuquén, Koko y Pehuenche como a conductores de ambulancias y de Bomberos ya que el carril exclusivo “también va a ser de emergencia”, indicó Fabián García, secretario de Movilidad Urbana.

SFP_colectivo-Metrobus-recorrido-de-prueba-(9).jpg Funcionarios municipales ayer, durante la primer prueba de funcionamiento del Metrobús.

En sintonía con lo expresado por distintos colectiveros a LM Neuquén, el funcionario dijo que “los choferes están con buena expectativa y como toda herramienta nueva tiene su grado de intriga”.

García detalló que únicamente en Avenida del Trabajador, los carriles exclusivos estarán separados por un cordón doble mientras que en las calles Colón, Belgrano, Alderete, Mitre y Sarmiento, la división será con pintura. “La idea es que el vehículo particular no invada el carril del micro, pero no hay impedimento físico”, puntualizó.

