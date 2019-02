Experta en cocomordan

Cocomordan es la capacidad que tienen algunas mujeres de ejercer una considerable presión voluntaria sobre el miembro masculino durante el coito, a través del músculo puboccocígeo o el constrictor de la vagina y de otros ubicados a su alrededor. El origen de la palabra viene del dialecto patois o creóle. Cocomordan significa “vagina que muerde”.

A los gritos

Por otro lado, crece la polémica en Italia sobre el vínculo de su marido con el club de Milán. En las últimas horas, Wanda protagonizó un debate con Antonio Cassano en el programa Tiki Tiki, de la TV Italiana.

El ex jugador de Inter de Milán ha contado su propia versión de los problemas que vive el delantero argentino en la intimidad del vestuario. El también ex Real Madrid dio sugerencias al atacante para resolver los problemas con el entrenador, Luciano Spalletti, y todo el plantel de jugadores de la institución. “Mauro debe aclarar sus problemas en el vestuario”, dijo Cassano. “De otra manera, no habrá vuelta atrás. Que se disculpe con los jugadores”, agregó.

Nara siguió atentamente los argumentos del ex futbolista. Sin embargo, la representante y esposa de Icardi explotó y a los gritos dijo que Cassano “desconocía todo lo que ocurría en el Inter”. “Basta ya. No tiene nada que hacer”, concluyó Wanda.