Explosión en una escuela en José Mármol

La delegación local del Sindicato Único de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires (Suteba) advirtió que este hecho vandálico se suma a los que “esta escuela viene sufriendo" desde hace un tiempo.

“Hace tres meses, hubo pintadas sumamente agresivas contra el personal directivo y lo docentes. Rayaron los autos de los trabajadores que estaban estacionados en la puerta. Los mensajes fueron puntuales. Uno de los más graves fue 'te vamos a matar'. Es un hostigamiento silencioso”, alertaron desde el gremio.

“Es grave lo que pasa porque nosotros tenemos que estar defendiendo la educación publica y esto no se puede permitir”, indicó Haydeé Kazieczko, referente del sindicato docente en Almirante Brown.

URGENTE | Explotó una bomba en la escuela N° 27 de José Mármol, Almirante Brown: El hecho generó pérdidas y destrozos en la Secretaría de la institución. Desde Suteba denuncian que desde hace tres meses los docentes y autoridades de este colegio sufren amenazas. pic.twitter.com/6WqXDh56iF — Martín Suárez (@MDSuarez) 28 de noviembre de 2018

Debido al horario de la explosión, no hubo que lamentar víctimas. No obstante, el incidente trajo a la memoria el escape de gas que este año le costó la vida del auxiliar Rubén Orlando Rodríguez y la vicedirectora Sandra Calamano. El trágico episodio ocurrido a principios de agosto, dejó al descubierto la crisis de infraestructura que atraviesa a todas las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales hay más de 200 que todavía no han vuelto a reabrir sus puertas desde el trágico hecho.

Según directivos, fue sólo una sala la perjudicada por el incendio, con lo cual la escuela se encuentra en condiciones de retomar las clases a la brevedad, si es que la Justicia así lo dispone.

