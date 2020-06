Explotó el fútbol 5 en Salta y Neuquén sueña con ser "una de los próximas"

Entre las medidas y los recaudos según el protocolo, los clientes tienen que llegar vestidos con la ropa deportiva para jugar, una persona se encarga del pago del alquiler de la cancha, pueden optar por el pago por transferencia bancaria y no hay paso por vestuario ni el famoso "tercer tiempo".

Lo cierto es que en Neuquén no pasó inadvertido el acontecimiento y se potenciaron las ganas de un pronto regreso. La ilusión está más allá, de que el escenario dista de ser el ideal aún. Y quién puede prohibirles soñar. "Toda esta movida que se están haciendo en otros lugares que están más adelantados, en otras etapas en esta lucha, nos sirve mucho. Nosotros estamos con la fe puesta en que en cualquier momento nos va a tocar por acá, que también nos habilitarán a nosotros. Como ustedes saben, hemos presentado protocolos muy serios y no perdemos la esperanza", aseguró a LM Neuquén Mario Laffite, el propietario del Complejo Q, uno de los recintos famosos de la región.

Es más, uno de los empresarios más importantes en el rubro, luego sacó pecho respecto a las condiciones de seguridad que garantiza el gremio en la zona comparado con el que se empleó en el norte argentino en el regreso a la actividad. "Es más, me parece que lo nuestro está mejor preparado que lo de Salta por lo que pude ver, la grabación de un complejo que recibía jugadores. Lo único que le hacían era lavarse las manos", remarcó las diferencias Laffite.

"La única, eso sí, diferencia con nosotros es que no van a jugar con barbijos, cuando llegan a la cancha se sacan el tapaboca y me parece razonable, no es lo más cómodo jugar con mascarillas", reflexionó Laffite.

Y agregó ilusionado: "Nosotros estamos esperando. Creo que de no confirmarse más casos en Neuquén o si sigue esta tendencia de casos aislados, en breve nos van a dar la posibilidad de reabrir nuestras puertas. Es algo que necesitamos todos y creo que puede darse", culminó.

Más allá de que el Ministro de Deportes, Luis Sánchez bajó los decibeles semanas atrás y pidió cautela, ¿vuelve el fulbito con amigos en la zona?

