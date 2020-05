"Max" vuelve a necesitar de todos en medio de la pandemia y su drama de salud

View this post on Instagram

" Superpoderes para Max!" Donar es un acto de amor, de vida y de entregar poderes! Acompañanos en esta campaña de donar sangre: dadores A + y - & O + y - Clinica Raña de Neuquen Cap Mendoza! A nombre del biker Maximo Sales! Asi que si te copas podes donar. Manda un what al 2995809432 te daran tu turno y te evacuarán todas tus dudas. Y te vamos a contar: que Max cada vez que recibe poderes sale cargado de energía, y vos que donas tambien ayudas a tu organismo. Déficit piruvato quinasa es la patogia que hace necesite ser trasfundido desde el dia que nacio. Pero no es su limitante, por el contrario Max es ganas y vida! #donarSangreSalvaVidas #donatesvida #Superpoderes #max #dirtworld #dirtworldneuquen @zamaxdesign diseñando , @samyecheverria_ dibujado, pic @braulioalex.ph @danieladmax enseñándonos! ❤ Pd: es la mejor calcomania que vamos a tener! Es el mejor logo que hicimos! # Dirt ⚒☠⚒ World #