Madre e hija comparten la misma pasión, los mismos sueños y juntas disfrutan ser parte del mismo equipo. Pero se esfuerzan por no mezclar los roles y mantenerse como un complemento perfecto.

“Acá no hay privilegios. Ella hace el mismo trabajo que el resto de las nenas” afirmó la coach del club Pacífico quien el mes pasado cumplió 30 años al frente a la actividad en el club Decano.

“Es una risa porque cuando hacemos las clases de zoom corremos todos, los sillones, las mesas, los muebles para que Marti tenga un poquito más de espacio. Yo dirijo desde la mesa de la cocina y ella, en el living, hace lo mismo que todas las nenas”, contó Sonia.

Para Martina la ventaja de tener la entrenadora en casa “es que me puede corregir más tiempo cuando terminamos las clases en vivo”, resaltó. “Siempre hablamos de patín y me ayuda a hacer algunos ejercicios”, destacó.

“Es verdad–aporta Sonia- que es muy difícil trabajar como profesora y madre de una atleta. Con colegas en situación parecida lo hemos hablado y coincidimos que es muy difícil enseñarle a nuestra propia hija. Pero yo me manejo de esta manera: Martina en la pista es como una patinadora más. De hecho, en las clases también. No porqué esté en casa va a tener un trabajo especial. En el club mando yo y en casa negociamos” (risas).

“Por ahí–agregó- cuando la cosa se complica me apoya mi colega Florencia Chichizola,que la conoce desde que nació”, señaló.

“A mi mamá la veo como entrenadora siempre que estamos en el club ó ahora entrenando en casa. Es mi profesora. Sólo es mi mamá cuando termino de entrenar”, resaltó Martina.

La cuarentena frenó gran parte de los objetivos para esta temporada de la joven de 16 años. “Este año tenía pensado participar en el campeonato Panamericano que se iba a hacer en Guayaquil, Ecuador. También tenía planeado ir al torneo nacional de la categoría A en La Rioja y competir en los torneos provinciales que se hacen todos los años”, afirmó Martina que igualmente continúa “entrenando todos los días con rutinas de preparación física, flexibilidad y clases de zoom. Extraño todo, a mis amigas, los entrenamientos, los torneos, las risas y algunas veces las caídas también” concluyó.

El entrenamiento en cuarentena

"Estamos entrenando todos los días de lunes a viernes. Depende el día hacemos una o dos clases por día. Esas son las clases diarias de rutinas armadas que yo le mando a las nenas por WhatsApp. También hacemos videos virtuales de la plataforma zoom y tres veces trabajamos desde todos los puntos, sea físico,técnico, artístico. Y, además, tratamos de complementar y hacer el entrenamiento general que hacemos en el club”, informó Sonia.

Muchas cosas se perderán con este parate y de esto también habló la coach

“En general a un patinador lo perjudica en todo sentido: todo lo hecho en pretemporada, destrezas y capacidades físicas. Sobre todo flexibilidad que en nuestro deporte es fundamental al igual que la fuerza. Pero lo que más lamento es que no van a poder medirse con las otras patinadoras del mismo nivel en los torneos que todavía no sabemos si se van a realizar. Yo esto lo tomo como una pausa. Hay que tratar de que perjudique lo menos posible y trabajar utilizando la imaginación para que cuando lleguemos a las pistas no sea tan difícil volver a mantener el nivel que teníamos", resaltó la mamá entrenadora.

"La idea es fortificar los puntos que se pueda como para que el retorno no sea tan difícil. Más menos todo lo que es la parte física, técnica y artística a partir de estas clases las pudimos trabajar y se pudo apuntar bastante. Pero hay una parte que es nutricional, psicológica, que es un poco más complicado trabajarlo desde casa. Tuve varias alumnas que las mamás me comentaron que habíamos tenido bajones anímicos. Pero esto es todo nuevo,difícil y complicadísimo para los adultos. Me pongo en el lugar de las nenas y lo entiendo. Es una situación complicada para ellas, acostumbradas a ir todos los días al club. En algunos casos algunas patinadoras he llegado a pedir el auxilio a pedir ayuda al psicólogo deportivo que trabaja con nosotros para quede unas charlas porque hay nenas que nos les afectó en nada y otras que sí tuvieron bajones anímicos”, apuntó.

En cuanto a los torneos que estaban previstos y fueron pospuestos indicó: “La Confederación Argentina dijo que hasta después de agosto no iba a haber nada y después se iban a ver si replantear y reestructurar el calendario oficial ya sea con las fechas nacionales o internacionales. Se comenta que los torneos se van a realizar en noviembre y diciembre, pero no hay certeza”, anticipó.

Sonia confesó que la cuarentena “me obligó a reinventarme, a tener creatividad. Desde aprender a usar zoom, algo totalmente novedoso para mí hasta poner imaginación porque hay chicas que en su casa tienen un espacio muy reducido y ni siquiera se pueden poner los patines. Un recurso que usé es ponerme dos hojas de papeles en los pies como hacían en las épocas de las abuelas nuestras cuando habían encerado y lustrado los pisos para que así ellas puedan tener esa sensación de deslizamiento y hacer los requerimientos técnicos que yo le pedía entrenar”, finalizó.

Quedate en casa campeona, con mamá, la profe.

