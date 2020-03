Conocé el doble drama de la neuquina que es estrella del patín

Desde esa ciudad norteamericana dónde está residiendo actualmente (se mudó para competir en patín sobre hielo) contó su drama, la soledad en la que se encuentra y la falta de respuestas de secretaría de deportes, Enard, y ministerio de Deportes de Neuquén.

Múltiple medallista mundial en patín carrera en diferentes competencias hoy está abocada al patinaje sobre hielo modalidad en la que busca alcanzar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 a disputarse en Beijing.

El año pintaba fantástico ya que con sus actuaciones logró ganarse un lugar en el Mundial para representar a la Selección Argentina en las modalidades de 500 y 1.000 metros, pero no pudo ser.

El doble drama de neuquina estrella del patín

“Había clasificado al Mundial ( world sprint championships) que era en Noruega a finales de febrero, competencia muy importante televisada, pero me quedé esperando el aporte de la Provincia y como no llegó no pude ir”, afirmó.

Entonces seguí entrenando que fue cuando logré bajar el récord sudamericano que estaba en poder de la colombiana Laura Gómez (1m19s42/100) , y lo bajé a 1m.18s.75/100 este año (el 29 de febrero)”, destacó.

“Quedaba el último torneo de la temporada en Canadá que también fue cancelado a último momento así que me quedé aquí esperando mi vuelta a Argentina para el 23. Ese pasaje se canceló y Uvepa (Unión Argentina de Patinadores de Velocidad) me consiguió otro pasaje para el 26, pero tampoco pude viajar”, explicó.

El sacudón sísmico fue el más fuerte en tres décadas el territorio de Utah. “El terremoto fue de una escala de 5,6. Acá las casas acá tienen otra estructura. Se rompieron las conexiones de gas, agua y tuve que mudarme”, relató.

Consultada sobre si recibió alguna respuesta de parte del ministerio de Deportes, dijo: “presenté el pedido en diciembre y la secretaria del ministro me dijo que no están trabajando y que no saben cuándo vuelven a reactivar”.

image.png

Ante esta situación dijo: “No me siento abandonada. Me siento igual que siempre. Lo mío es ínfimo al lado de lo que se está por venir en argentina. La gente que está enferma, la salud, es la prioridad ante todo. Igual estoy acostumbrada a pasar todo sola. Hace años me las rebusco”, señaló.

Precisamente al tanto de la Pandemia que sacude al mundo Vicky hoy vive un drama más urgente, el shock del movimiento sísmico y el hecho de encontrarse lejos de la familia y sin apoyo.

“Se me dio todo junto. A mi me dejó mal lo del terremoto. Tuve que ir al hospital, porque sentía que no podía respirar. Me asusté pensando que tenía coronavirus pero evaluaron y me hicieron la prueba de Covid y me dio negativo”, dijo aliviada.

“Creo que tuve un ataque de ansiedad, además que me había tenido que mudar dos días antes, como que se dio todo a la vez”. Además –continuó- ir al hospital acá en Estados Unidos es muy costoso. Y más si no tenes obra social. Antes de ir al hospital había estado llamando pero no me atendían en Argentina. En la clínica me atendieron igual y creo que el Gobierno de Utah se hizo cargo de eso.

Por los efectos del covid “en la ciudad no hay papel higiénico, alcohol, guantes, barbijos, harina, ni arroz.. ” describió y también aprovechó para hacer un llamado a la conciencia. “Acá no hay cuarentena obligatoria pero la gente opta por quedarse en sus casas. La gente va al trabajo, los restaurantes no están abiertos al público pero hay pick up. Hay que ser conscientes que no tenemos los recursos, ni la economía de otros países y que tenemos que cuidarnos entre todos, sobre todos a los más grandes”.

LEE MÁS

Emoción de Klopp cuando médicos cantan el "nunca caminarás solo"

Dybala: "Tuve síntomas fuertes, me faltaba el aire"

Díaz desconfiado: "Nos están queriendo manipular"