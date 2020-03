Klopp "no podía parar de llorar" al ver a médicos y pacientes cantar el "nunca caminarás solo"

El entrenador alemán Jurgen Klopp, del club Liverpool, de Inglaterra, confesó que "no podía parar de llorar" después de ver" un video en el que pacientes que salían de terapia intensiva cantaban 'You'll Never Walk Alone' (nunca caminarás solo)", el himno de la institución, imitando a los médicos.