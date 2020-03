"Todos nosotros tenemos un inmenso dolor y tristeza. Era una persona apasionada de lo que hacía, muy comprometida con sus pacientes, con el sistema de salud público y es una verdadera pérdida", aseguró el director del hospital Castro Rendón, Adrián Lammel, en contacto con LM Neuquén.

"Era una persona capaz en todo lo que hacía y siempre tenía la capacidad de enfrentar las cosas que lo rodeaban para darles una solución y salir de eso. La verdad que ha dejado un profundo dolor en todos nosotros. Era una persona muy humana, muy trabajadora y sobre todo muy compañera y muy afectuosa. Estamos muy conmovidos", agregó Lammel, notablemente consternado.

En la misma línea se mostraron sus colegas de la medicina, profundamente conmovidos. "Era un profesional de reconocidísima trayectoria, mejor persona y los colegas sentimos un gran aprecio por él. Y en este contexto de pandemia, que haya sido el primer impactado a nivel nacional del recurso médico, hizo que hayamos recibido condolencias de todo el país. Toda la comunidad médica está altamente impactada y consternada por esta situación", expresó Omar Álvaro, presidente del Colegio Médico de Neuquén, en comunicación con LM Neuquén.

El médico señaló que, al mismo tiempo, los profesionales de la medicina son parte de la población y "estamos invadidos por la misma angustia e incertidumbre en este contexto en el cual para todos, todo es nuevo". "La gran diferencia es que los médicos estamos expuestos y al tener una mayor exposición las posibilidades de contagio son mayores, pero es la responsabilidad que nos compete por ser personal de salud", agregó Álvaro.

Sus pacientes también se expresaron con profundo dolor ante la temprana partida del traumatólogo. "Fui a atenderme por primera vez hace 29 años. El tendría 30 y ya era toda una autoridad en patología de columna. Petison, medio pelado, con su guardapolvo ridículamente hasta la pantorrilla. Siempre se cargó a sus pacientes al hombro. Me dio los mejores consejos para mi escoliosis y hernias discales. Fue un gran traumatólogo, quizá por eso era difícil sacar un turno con él. Todos puteabamos escuchar el sonido ocupado del celu de su secretaria. Hoy quisiera que siga ocupado, pero no será así. Gracias Alejandro por todo lo que me enseñaste!", expresó Patricia, de 60 años, paciente del doctor y vecina del oeste neuquino.

"No solo fue la persona que me salvó la vida, siendo muy piba, con una escoliosis severísima y una operación riesgosa, que me ayudó a sobrellevar con paciencia, sino que siempre acompañó el proceso de muchísima gente que sufría dolores de columna; excelente doctor y amigo", recordó Ailén, de 28 años y artista de la ciudad.

Quienes conocieron a Passarelli coinciden en la grandeza de su persona y, aseguran, lo recordarán por lo que fue en vida, a pesar de su dolorosa ausencia.

