Explotó Twitter por el exilio de Martín Cirio en Turquía

“Más allá de que son tuits y cosas que pertenecen a otra época mía, de la sociedad, de Twitter también, cuando me levanté y vi todas las capturas... Ni siquiera me reconocí escribiendo eso. Por supuesto lo escribí yo, no estoy sacándome la culpa de eso, pero dije 'esto es horrible'. Ni siquiera puedo creer cómo pude escribir esas cosas pensando que era gracioso, que era un chiste o que alguien se iba a reír", explicó en ese momento Martín Cirio, y luego agregó: "Un chiste no me convierte en pedófilo, me convierte en un pelotudo, en un insensible, en un montón de cosas".

Con todo esto, y según una serie de problemas más, Martín Cirio decidió armar sus valijas y partir de Turquía. "No les voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz -contó-. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando un poco funcionar. La gente que me sigue en Twitter. No, Twitter no, no tengo más y nunca más voy a abrir esa cuenta. Veo Twitter y lloro, me trae bad memories (malos recuerdos)… pero la gente que me sigue en Instagram se dan cuenta que cada vez subo menos historias y posteo, o que hay semanas en las que desaparezco. Todo esto no lo estoy diciendo como víctima… no soy ninguna víctima, solo pasa que estoy mal. Y en mi put… vida pude decir ‘estoy mal, me voy a Turquía y ahora que puedo, lo voy a hacer’, señaló el youtuber.

En este sentido, siguió diciendo: “Lo de la cancelación fue muy duro, porque no fue solamente eso. Por ejemplo, perdí un montón de amigos que eran circunstanciales y yo no sabía que eran circunstanciales, para mi no lo eran… Fue un cúmulo de cosas, junto con otras que no hable y que pasaron en el 2020 y que fueron muy oscuras”.

"No soy un superhombre. Todos podemos resistir ciertas cosas hasta cierto punto y en este momento de mi vida me pasaron muchas cosas, muy oscuras todas juntas. Algunas que saben y otras que no sabían porque no estoy listo para hablar de algunas cosas. Me siento como que recién estoy volviendo a trepar a la superficie", finalizó.

Y tras el anuncio de su partida de la Argentina, Cirio posteó en su cuenta de Instagram imágenes en las que se lo ve ya instalado en Estambul. Su última publicación, realizada hoy lunes, lo muestra a él en una foto con una toalla en la cabeza colocada a modo de turbante, acompañada por la leyenda: "Martina en Turquía. Gracias por acompañarme en todo lo que hago". El mensaje finaliza con el hashtag #LosViajesDeLaFaraona.

La noticia llegó a Twitter y mientras muchos se mostraron felices por el propio Martín Cirio, otros se mostraron sorprendidos por el destino elegido, ya que Turquía es considerado uno de los lugares en donde se dan muchísimos casos de trata de personas, para la explotación sexual.

