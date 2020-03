“Hay uno en Rincón de los Sauces, que si bien es de los países árabes, hizo una escala por España, país afectado por el coronavirus. Todos están aislados”, señaló el funcionario en diálogo con LU5.

E indicó: “Son 10 brasileros que fueron detectados en Neuquén y se quedarán cumpliendo la cuarentena. Son empresarios de San Pablo quienes se pagan ellos la estadía por 14 días en el hotel. No pueden salir de la habitación del hotel. No pueden compartir elementos de limpieza ni nada. Además, hay dos franceses, con quien estuve hasta con ellos anoche en la terminal. No podemos permitirle continuar a personas que estuvieron en zonas afectadas en los últimos 14 días”.

Sueldo indicó que en Zapala detectaron a dos personas de nacionalidad húngara que están acampando en Zapala. El municipio local les proporcionó una vivienda para poder cumplir con los días de aislamiento. En esa misma localidad está la pareja compuesta por un argentino y una mujer de nacionalidad brasilera y otra pareja de extranjeros que no supo precisar el origen.

El titular de Migraciones aseguró que se trata de personas "asintomáticas", que fueron revisados por personal de Salud de la provincia pero que no se les realizó estudio alguno dado que no presentan síntomas vinculados al coronavirus.

