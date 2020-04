"Dejemos trabajar a la Justicia, y que la Fiscalía avance con las medidas que considere convenientes. Por el momento no haré ningún tipo de declaración", manifestó Fioribello al ser consultado por el diario Clarín.

El fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques impulsó el caso, que conduce la fiscal Daniela Dupuy. Una versión indicaba que el domicilio del empresario mediático fue allanado y que le habrían secuestrado equipamiento informático, pero fuentes judiciales lo desmintieron: afirman que sólo se envió allí a un equipo del cuerpo de investigaciones judiciales, que hizo un despliegue logístico para dar con Casalongue y notificarlo de la denuncia de la primera dama y otra anterior, por motivos similares.

Minutos después que los medios se hicieran eco de la denuncia de Yañez, Casalongue replicó una serie mensajes contra Yañez y Alberto Fernández: "Fabiola Yañez Es una Tilinga. Y el presidente un payaso"; "Chicos, la Primera Dama ni es Fabiola Yáñez, es Estanislao Fernández. No es chiste sexista, cuando estaba Menem era Sulemita, así lo dice la ley", "El pais en llamas y no precisamente por el virus, pero el títere ocupado en tonterias amarillistas sobre Fabiola Yáñez".

mensajes (1).jpg

El próximo lunes por la mañana, Casalongue deberá responder también por una denuncia previa que le hizo la ex diputada Vilma Ripoll. "Por el tetazo que hacemos una vez al año en la puerta de la catedral, él nos dijo que éramos incogibles, que éramos horribles, unas barbaridades que me dieron asco. Entonces, le hicimos la presentación. Pero nunca lo pudimos encontrar. No hubo forma. Y tiene una relación fuerte con el poder político. Hace cualquier cosa y se mueve con total impunidad", manifestó la diputada en diálogo con Clarín.

mensajes2 (1).jpg

"El término incogibles utilizado en el título tiene un carácter claramente estigmatizante y denigrante hacia las mujeres", dice la denuncia de Ripoll por supuesta discriminación. "Con dicha expresión, refiere a mujeres que no seríamos dignas siquiera de gozar del sexo, de ser deseantes o deseadas por otro, y también pasibles de ser privadas de algo tan humano como es la sexualidad. Por ello, es de un grado de violencia que no se puede tolerar, enmarcado en lo que se denomina violencia simbólica, ya que el mensaje tiene un contenido dirigido a perpetuar estereotipos y la desigualdad hacia las mujeres",se agrega en la exposición.

Un mes después, ante nuevas publicaciones ofensivas de Casalongue, Ripoll amplió su denuncia por "violencia mediática contra las mujeres" y "desobediencia". "El denunciado, en lugar de asumir un rol de comunicador social responsable, incita públicamente a la agresión machista", advirtió la ex legisladora porteña.

