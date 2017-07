Facebook cambia para limitar la info sensacionalista

En el comunicado, firmado por el vice de Facebook, Adam Mosseri, se agrega que esos links “tienden a incluir contenido de mala calidad como clickbait -los que apuntan a generar ingresos publicitarios-, sensacionalismo e información no corroborada”. Por lo tanto, la red social decidió “quitar la prioridad a aquellos links que comparten” este tipo de usuarios. Además, se aclaró que la medida “sólo se aplicará a links individuales (por ejemplo, a un artículo en particular) y no a los dominios, páginas, videos, fotos, check-ins o actualizaciones de estado”.