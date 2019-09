Facilitan trámites para radicación de los venezolanos

La situación política de Venezuela es tan compleja que a mucha gente de ese país el propio Gobierno les niega la posibilidad de concretar un trámite central para lograr ser un migrante legal: la apostilla, que es la certificación que le da validez a los títulos y a los antecedentes penales.

“Estamos trabajando en una mesa de enlace donde me he propuesto facilitar el acceso de estos inmigrantes para que puedan revalidad sus títulos”, precisó Leszczynski. “Hay muchos destinos en nuestros país pero, en particular, algunos lugares lejanos de la Patagonia que no son apetitosos para el trabajador en general pero donde los venezolanos van con gusto”, aseguró. El responsable de la delegación de Migraciones informó que para esto se trabaja con médicos e ingenieros, junto a representantes del Ministerio de Salud y de Educación, para que, además de revalidar títulos, se pueda abrir una puerta al mercado laboral.

Si bien la venezolana no es de las comunidades más importantes de Neuquén, desde 2015 a la actualidad el número de radicaciones creció de manera significativa. Y desde el año pasado se dan entre 25 y 30 por día, lo que hace a un total de 1600.

La mayoría, casi un 50% de lo casos, se trata de profesionales con títulos universitarios, de los cuales un 10% tiene en su haber posgrados y maestrías.

Entre las comunidades extranjeras en la provincia, la boliviana sigue siendo la más numerosa, con 9800 radicaciones. En el segundo lugar se ubican los chilenos y en el tercero los paraguayos.

• 30 venezolanos por día inician trámites de radicación: en total, hoy hay 1600. En cuanto al crecimiento de los extranjeros radicados en Neuquén, desde enero de 2009 a la actualidad se contabilizaron 31.595. Sólo desde enero 2015 a hoy se registraron 19.846, casi el doble si se compara con 2009-2015, que arrojó 11.749.

LEÉ MÁS

Migraciones: la mitad de los controles son a chinos

El hospital de Cipo suma médicos llegados de Venezuela

Denuncian explotación de empleadas domésticas venezolanas