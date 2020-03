Tras la ausencia de alcohol en gel y alcohol común, se generó escases de lavandina y alimentos como fideos, arroz, legumbres y enlatados en general. “Hay menos cantidad, no es que no haya”, aclaró el gerente de La Anónima, Eduardo Del Prete, quien explicó que el arribo de camiones con mercadería desde Buenos Aires se está realizando de forma normal. En cuanto a los pedidos, dijo que ya se solicitaron partidas de alcohol y están a la espera de que lleguen. “Se produjo un desfase entre lo que entró y lo que salió”, sostuvo. “Se registró mucha venta y movimiento la semana pasada y ahora por suerte la situación se calmó mucho. Hoy la gente empieza a comprar sólo lo que necesita y en las cantidades necesarias, no como ocurrió hace unos días. Hubo una compra compulsiva, en muchos casos, pero ahora la situación se está normalizando”, indicó el responsable de la cadena de supermercados más importante de la región.