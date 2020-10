Faltas de ortografía, chicanas: la insólita respuesta de Boca a Mineiro por Villa

La oferta es muy alta: 7,5 millones de dólares por el 50 % del pase. El jugador quiere irse. Pero Boca no lo utiliza ni lo vende. Claramente las cosas no están bien con Sebastián Villa y se la ponen difícil. Todo eso queda claro en la insólita respuesta que Boca le envió a Atlético Mineiro. El Consejo de Fútbol no contestó ni sí ni no. Devolvió el mail con una chicana hacia el presidente del Galo. Son ocho párrafos en los que Boca, lejos de manifestar si acepta o no la jugosa oferta, sólo se limita a pedirle explicaciones a Sergio Santos Sette Camara, pope del club brasileño, por un tuit de mediados de septiembre en el que, sin nombrarlo, había descartado la llegada de Villa.