Fede Bal tras vencer al cáncer: "Miré el cielo y le agradecí a mi viejo"

"Cuando me dijeron que se había ido el tumor, me emocioné, me puse a llorar. Miré el cielo y le agradecí un poco a mi viejo. Fue como un nuevo comienzo. Me acosté temprano y pensé que no era momento de celebrar. Aún pienso así, porque toda mi vida seré un paciente oncológico, pero es una alegría muy grande", fueron las emotivas palabras de Fede Bal.