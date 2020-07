La foto fue tomada en el emotivo momento que él la sorprende a Barbieri, contándole la noticia de su recuperación, mientras Sofía Aldrey, la novia del actor, registra todo con una cámara.

Perdón presi, pero en estos momentos esta es la distancia social que manéjanos con la vieja View this post on Instagram Perdón presi, pero en estos momentos esta es la distancia social que manéjanos con la vieja A post shared by Federico Bal (@balfederico) on Jul 20, 2020 at 4:26pm PDT

"Yo no sabía que Sofía me estaba grabando, porque estaba desde el auto. Me toca el timbre Fede y me dice bajá mamá que te quiero dar un abrazo. Yo sabía que venía de reunirse con los médicos , y yo cuando me dijo bajá que te quiero dar un abrazo me puse una bata, parezco mamá Cora", contó Carmenen Los ángeles de la mañana.

"Cuando me dice que me quiere dar un abrazo digo ¿será bueno o malo?, no me quiere decir, entonces bajé, me mira y me dice estoy curado, me sané. ¿Cómo? No está más el tumor. ¿Cómo, nada, nada? No, nada, nada", continuó.

"Y me abrazó y yo no lo abrazo, ahora que me veo. Yo no sabía que Sofía me estaba grabando porque Federico le dijo por favor, grabá cuando le digo a mi mamá que lo quiero tener de recuerdo a ver la reacción de mi mamá. Y casi me desmayo, me emociono, fue terrible", recordó.

Embed

"Primero la miré a Sofía porque no es que Fede me mienta pero la verdad, que no me la dibuje la historia, entonces la miré a Sofía como diciendo me está diciendo la verdad y ella me hace así con la cabeza", concluyó Barbieri.