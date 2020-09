Femicidio de Cielo: diputados apoyaron pedido de realizar el juicio en Plottier

"La idea no es polemizar con nadie, sino brindar una alternativa", destacó el querellante de la familia de Cielo López, Marcelo Hertzriken Velasco, tras la aprobación del proyecto en la Legislatura que respalda el pedido de realización del juicio por el femicidio de la joven en Plottier. El mismo está previsto para realizarse en Ciudad Judicial, a pesar de que el letrado asegura que no hay una sala que permita cumplir con los lineamientos del protocolo.

Su principal impulsor, el abogado de la familia López, Marcelo Hertzriken Velasco, indicó a LM Neuquén que el primero de estos se encuentra respaldado por el artículo 25 del Código Procesal Penal de la provincia, que establece la realización de juicios en el lugar de comisión del hecho tratado. En este sentido, indicó: “La idea es que tenga un efecto para la comunidad, que sea educativo para los adolescentes y jóvenes sobre el respeto que debe existir en las relaciones”.

Por otra parte, destacó un factor primordial y quizás el más esencial a tener en cuenta para tomar la decisión: el cumplimiento del protocolo sanitario estipulado. "Cuando el entonces presidente del TSJ, Oscar Massei, reanudó los juicios en junio, yo dije 'hagámoslo cuanto antes', pero esta sala no sirve. Y menos con cómo iba creciendo la situación epidemiológica", explicó.

Por esto, el abogado acudió el día 9 a una entrevista personal con Gloria Ruiz, intendenta de la localidad, "para preguntarle qué posibilidad había de disponer de un lugar más amplio que la sala 12, que es la más grande en Ciudad Judicial y donde se llevaría a cabo el juicio. Porque esta sala no cuenta con ventilación y su tamaño no nos da la posibilidad de tener las 30 personas que permanecerían en todo momento (cuidando la distancia estipulada)", detalló Velasco.

La edil rápidamente le brindó su apoyo e inició la difusión de la propuesta. "Salimos a recorrer diferentes locales municipales y en principio creemos que se podría realizar en el Gimnasio de Gimnasia Artística, en el SUM de cualquier escuela secundaria, el galpón de Cultura, en el Parque Central con una globa acondicionada también podría ser bueno. Hay varias alternativas", adelantó.

Asimismo, a raíz de la difusión recibida, el proyecto fue hecho propio por el diputado provincial por Unión Popular -y representante local del Frente Renovador- Carlos Sánchez, quien lo ingresó al debate de los legisladores, y donde finalmente recibió el apoyo del recinto por mayoría esta semana.

En cuanto a la oposición del diputado y ex intendente de Plottier, Andrés Peressini, quien no acompañó la sanción del pedido, argumentando que el debate en esa ciudad podría generar “hechos críticos incontrolables”, el querellante expresó:

"Desde que tenemos al autor imputado, no hubo nunca un hecho vandálico por parte de nadie contra la Justicia, poco creo que vaya a haber una revuelta popular ahora. Me parece un argumento carente de seriedad y que subestima la responsabilidad del pueblo; no lo comparto".

Más allá del apoyo recibido, la palabra final la tendrá el TSJ, quien aún no ha respondido el pedido formal realizado por Velasco. Sobre esta línea, recordó que dicho fallo puede ser apelable, pero que no es su intención atrasar el juicio "ni un minuto más". "Todos queremos justicia, pero no queremos ser héroes. Nadie quiere contagiarse".