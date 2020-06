Fernando Croxatto: "Hay mucha inquietud porque no se sabe qué pasará"

Las plataformas tecnológicas se convirtieron en una buena herramienta para acercar la palabra de Dios a los fieles, y todos los sacerdotes las están aprovechando.

El obispo Fernando Croxatto indicó que estos tiempos de aislamiento social brindan una buena oportunidad para la reflexión sobre la pobreza y el medioambiente, aunque también aseguró que la pandemia genera mucha incertidumbre y miedo entre las personas.

—¿Cómo está la Iglesia neuquina en medio de la pandemia?

Por ahora estamos aceptando esta realidad bajo el lema “me cuido para cuidarte”. Estamos tratando de tomar todas las medidas para ser parte de este conjunto para cuidarnos entre todos. Pero también está la cuestión espiritual. Va pasando el tiempo de la cuarentena y esto va destapando todas las situaciones personales. Cada uno tiene sus vivencias particulares. Algunos están más tranquilos, otros con mucha angustia, con preocupaciones, con soledad… Y también esta situación nos trae a la mente y al corazón preguntas que uno tenía escondidas y se instalan ahora.

—Me imagino que para ustedes es difícil ahora que no pueden hacerse reuniones…

Es difícil porque no se están haciendo encuentros grupales, aunque sí los estamos haciendo desde el punto de vista virtual. No podemos hacer las confesiones virtuales, pero sí el acompañamiento y el hecho de escuchar al otro. Eso lo venimos haciendo intensamente desde el comienzo.

—¿Y con cuántas personas a la vez?

La primera etapa fue personal, a través de Whatsapp o videollamadas. Después cuando empezamos a abrir el tema de las redes y todas las plataformas de contactos, se fue haciendo un encuentro más virtual.

—¿Qué le dice la gente? ¿Cuál es la principal preocupación?

Una de las cosas más fuertes es la soledad, por el hecho de no poder verse, encontrarse. Y hay mucha gente que está sola. Y también está esa sensación de inseguridad o de inquietud por el hecho de no saber qué va a pasar. Hay muchos que tienen miedo.

—¿Cree que puede ser una oportunidad para la reflexión?

Ha sido una oportunidad para mucha gente que se ha encontrado con su aspecto más espiritual. Para nosotros también fue una oportunidad para dimensionar el valor de los medios, sobre todo, las redes. Fue una avalancha porque la gente se iba sumando cada vez más. Fue muy impresionante también el rating que tuvimos en los medios.

—La pandemia desnudó muchos aspectos tristes de la vida, como la pobreza y el medioambiente. ¿Esto también es una oportunidad de trabajar y solucionar esos problemas?

Hace dos semanas celebramos el quinto aniversario de la encíclica “Laudato si”, conocida como la “encíclica verde”, donde el Papa decía en aquel momento que no podemos cuidar el medioambiente sin cuidar el ambiente humano y el ambiente social y cultural, porque todo está unido e interconectado. Cuando el Papa dice que la ecología ambiental tiene que estar integrada a lo social, también dice que no se sale de esta degradación sin una acción conjunta. Las acciones particulares y aisladas no sirven. Tenemos que hacer muchas redes. Una de las cosas que esta pandemia ha provocado es esta posibilidad de interconexión, de darnos cuenta de que nos necesitamos entre todos.

—¿La gente puede confesarse?

Sí, la gente se está confesando, pero hay una distancia. No se usa el confesionario. Se usa un aula en la que hay una distancia necesaria para poder hacerlo. O en algún espacio amplio. La gente volvió a confesarse como antes. No sé si hay más porque no llevo una estadística, pero sí veo una mayor avidez de búsqueda.

LEÉ MÁS

Policía y Mercado Libre se alían para frenar las estafas

No descartan que el turismo pueda reactivar en las próximas semanas