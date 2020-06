No descartan que el turismo pueda reactivar en las próximas semanas

En ese sentido, el Jefe de Estado le pasó la pelota a los gobernadores de las 18 provincias que no tienen transmisión comunitaria de Covid-19. Es que la nueva etapa de “distanciamiento social” anunciada el jueves en la Quinta de Olivos prevé la reapertura de distintos actores de la economía en esos territorios con los protocolos pertinentes.

El gobernador, Omar Gutiérrez, sentado a la izquierda del Jefe de Estado en el escenario del recinto, recogió el guante y contó que en los últimos días mantuvieron encuentros con los propietarios de los tres centros de esquí de Neuquén -Caviahue, Chapelco y Cerro Bayo- para delinear cómo se podría implementar una regreso paulatino de la actividad.

Gutiérrez subrayó que en los próximos días se avanzará en el diálogo para iniciar una “reapertura” del sector, pero siempre en base al diagrama establecido por la Provincia de cinco microregiones (Sur, Oeste, Confluencia, Centro y Noroeste) y solo con tránsito interprovincial, sin arribo de visitantes foráneos a Neuquén.

En respaldo de lo mencionado por el gobernador, Fernández desarrolló lo sucedido en la ciudad de Necochea. “Ciudades, como Necochea, que estaban absolutamente indemnes de la enfermedad y que contaban con esa suerte, repentinamente, uno que volvió de afuera y que dio positivo, contagió a otros 20 y empezó un proceso de contagio que le obligó al intendente volver todo para atrás”, desarrolló el mandatario.

Y agregó: “Todos queremos disfrutar de la nieve, del esquí y de esta belleza. Lo que no queremos es que esto se convierta en un riesgo para toda Villa La Angostura y traer la enfermedad de otros lados. Él - por Gutiérrez- sabe que es lo que se puede y lo que no. Yo vi que una Argentina que no tiene que ver con los focos infecciosos -Buenos Aires, Chaco, Río Negro y Córdoba- puede empezar a funcionar con normalidad.

“Les pido que me entiendan. Sepan que es para cuidarnos. Porque nosotros vemos cómo se multiplica el virus a una velocidad impresionante. Volveremos a una normalidad que nunca conocimos. Tengamos paciencia”, cerró el mandatario.

Los vuelos no vuelven antes de septiembre

Fernández también se refirió a la reanudación de los vuelos y a la suspensión dispuesta por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) hasta el próximo 1° de septiembre. “No es que a la ANAC se le ocurrió hacer eso, está cuidando a los argentinos. Todos los gobernadores que hablaron de nuevos casos, era gente que volvió de Buenos Aires. Por lo tanto prudencia, porque arriba del avión no podemos controlar mucho”.

