"Todos queremos disfrutar de la nieve pero no queremos que sea un riesgo y traer el riesgo a La Angostura", manifestó Fernández en conferencia de prensa, junto con el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Fabio Stefani.

El mandatario destacó la belleza natural de Villa La Angostura, señaló que con sólo sentarse frente al lago Nahuel Huapi alcanza para disfrutar de uno de los lugares más lindos del país y reiteró: "Queremos recuperar la normalidad, pero no que por apurarnos perdamos el esfuerzo hecho. Hay que tener paciencia".

alberto fernandez pos conferencia prensa villa angostura 1.jpg Federico Soto

"Le presto mucha atención a lo que dicen los gobernadores porque saben mucho más que yo donde se pone en rieso o no la salud de la gente", sostuvo y manifestó que por eso decretó el distanciamiento social en aquellas regiones donde no hay circulación del virus, para comenzar a normalizar las actividades.

Por su parte, el gobernador Omar Gutiérrez dijo, sobre el regreso del turismo, que está en contacto con los responsables de los cuatros cerros de la provincia y adelantó que de manera progresiva se va a ir avanzando, primero con permiso para los residentes.

Una Argentina mas integrado

Durante su exposición en el Centro de Convenciones Los Arrayanes de Villa La Angostura, el presidente Alberto Fernández agradeció al gobernador Omar Gutiérrez, al intendente Fabio Stefani y a la ministra de Gobierno y Seguridad de Neuquén Vanina Merlo y destacó estar muy feliz de visitar la Patagonia porque es "cumplir con una promesa de hacer un país más integrado".

"Nos decimos federales y nos somos federales, vivimos en un país que tiene un centro que disfruta y una periferia que padece. Debemos repensarlo, hubo una generación que pensó que los más importante era un puerto para llevar la producción agricola al mundo y así construyó ese país con el puerto de Buenos Aires como epicentro de toda la economía", añadió.

"Los que diseñaron ese país creyeron que era lo mejor para aquella Argentina pero no lo es para el presente, eso nos deparó un país central abundante y rico y un país periférico, que está al norte y al sur, pobre", sostuvo el mandatario nacional y se comprometió a terminar con esas desigualdades.

"La verdad es que en esas dos periferias, donde se marcan las desigualdades, nadie puede estar en paz con su conciencia, nosotros abrazamos la política para trabajar en favor del otro, para tenderle la mano al que se cayó al pozo de la pobreza", enfatizó y agregó: "El último rincón del país también se llama Argentina".

"Durante toda la campaña me puse eso en la cabeza, para mal de los porteño soy demasiado federal, pero eso me tiene en paz con mi conciencia. No soy feliz viviendo una sociedad que tiene un ingreso per cápita de Bélgica, pero recorrí lugares que tienen ingresos per cápita de países poco desarrollados", señaló Alberto Fernández.

Omar piensa como piensa y yo pienso como pienso, pero todos debemos pensar en las argentinas y argentinos

En otro pasaje de su discurso, el presidente destacó la belleza natural de Villa La Angostura, celebró poder inaugurar una obra, como es la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que inició el gobierno de Mauricio Macri pero que beneficia a 13 mil vecinos y que evita que se contamine "el lago más hermoso que el mundo", en referencia al Nahuel Huapi.

"Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otro modo. No se si el mundo ve la oportunidad que tenemos, pero sé que los que estamos acá tenemos la oportunidad de construir otro país, construirlo de otro modo entre todos y todas. La Argentina no nació cuando yo asumí, tenemos que hacer una Argentina mayor", dijo.

"Vamos a construir un país más justo. Una sociedad donde algunos ganan y otros pierden es una estafa, en una sociedad todos ponen y todos ganan y cuando toca perder, todos pierden", agregó.

alberto fernandez pos conferencia prensa villa angostura 0.jpg Federico Soto

Luego señaló que cuando Omar Gutiérrez cuenta las obras que hacen falta, "lo que me doy cuenta es cuanto se descuidó al resto de la país", indicó. "No podemos seguir descuidándolo, Omar piensa como piensa y yo pienso como pienso, pero todos debemos pensar en las argentinas y argentinos", añadió en uno de los momentos más vibrantes del discurso.

"La pandemia nos da la oportunidad de ser exigentes, exigirnos entre todos a ayudar a construir este país. Es absolutamente posible construirlo si entendemos que es la casa de todos. Nadie está condenado a padecer la argentina", manifestó Alberto Fernández.

YPF en Neuquén

Alberto Fernández no se olvidó de la realidad de Vaca Muerta y en un pasaje de su discurso se preguntó: "¿Por qué YPF no está radicada en Neuquén? Queda en la misma manzana que vivo yo (en Puerto Madero)".

Además, destacó que por primera vez la empresa tenga un vicepresidente neuquino y lo definió como un hecho de justicia histórica. Por último, señaló que Vaca Muerta tiene un rol central y que el futuro podrá comenzar a analizarse cuando se termine de definir la situación de la deuda.

Diario LMNeuquén on Facebook Watch En vivo: conferencia de Alberto Fernández y Omar Gutiérrez en Villa La Angostura Posted by Diario LMNeuquén on Friday, June 5, 2020

LEÉ MÁS

Alberto Fernández llegó a Villa La Angostura en su primera visita a Neuquén

Gutiérrez: "Tenemos un Presidente que le pone el pecho, que no especula"