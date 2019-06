Fernando Machado les pagó a todas sus víctimas de estafas

Por otra parte, dispuso que cuando se realice el control de acusación se decidirá si se mantiene la calificación de asociación ilícita o si los cuatro acusados son sobreseídos, quedando solo los cargos de estafas reiteradas.

machado-6.jpg

Un largo camino judicial

En un año y siete meses, la causa en torno a las estafas realizadas por la banda tuvo varios giros. Lo que comenzó en noviembre de 2017 -cuando todos estuvieron tres meses detenidos- con una formulación a la banda por 14 hechos de estafas, terminó con solo seis vigentes. Esto es porque la fiscalía desistió del resto al cumplir “con el deber que tiene que es el de la objetividad. Si la fiscalía no tiene elementos para formular cargos, no lo va a hacer”.

Además, durante el 2018 se llegó a un acuerdo excepcional en el que los acusados aceptaban resarcir económicamente a sus víctimas, por lo que se gestionó la entrega de dinero y vehículos a 29 personas que cayeron en la maniobra delictiva y que habían pagado altas sumas con la intención de comprar camiones o maquinarias para uso petrolero. Este resarcimiento se terminó de completar en octubre, cuando todas las víctimas recibieron lo pactado.

En audiencias realizadas la semana pasada, el fiscal Pablo Vignaroli les reformuló cargos por 12 hechos -los seis vigentes de 2017 y seis que no tenían acusación legal pero cuyas víctimas fueron resarcidas- por el delito de estafas reiteradas. A Fernando Machado, el supuesto líder de la banda, se le atribuyeron los 12 hechos; a su hijo Mauro, tres; a Walter Romano, siete; y a Carlos Penroz, seis.

bienes incautados a Machado Agustin Martinez

A su turno, la defensa ejercida por los abogados Gustavo Palmieri y Cecilia Fanessi había solicitado que se suprima el delito de asociación ilícita, que las dos mujeres sean sobreseídas y que no se dieran por formulados los cargos.

Entre sus argumentos se encontraban la falta de pruebas sólidas para que se pueda determinar que existió un delito y que el proceder de las víctimas era clave, porque actuaron de manera “negligente”.

“El perjuicio económico siempre existió, porque a pesar de la reparación, esta no incluyó intereses ni lucro cesante”, sostuvo Vignaroli, quien dentro del acuerdo tenía intención de que, además de la reparación económica, los acusados sean condenados.

Cuando se realice el control de acusación se sabrá si los cuatro hombres irán a juicio por asociación ilícita (delito reprimido para el líder con una pena mínima de 5 años de prisión efectiva) y estafas, o solo por estafas reiteradas, donde recibirían penas en suspenso.

machado-7.jpg Agustín Martínez

Se discutió el rol de los denunciantes por “negligencia”

Luego del acuerdo por la reparación económica, LM Neuquén habló con las víctimas de la banda, que en su mayoría querían verlos tras las rejas. Sin embargo, la defensa echó por tierra que haya existido un delito y calificó a las víctimas de negligentes.

Para los denunciantes no es suficiente el haber recuperado parte de lo perdido, ya que el dinero acordado nunca será el mismo abonado por la devaluación de la moneda argentina y lo que podrían haber obtenido del uso de los vehículos petroleros por los que pagaron. Todos afirmaron que debería haber una sentencia que los condene por las estafas.

Durante la últimas audiencias, los defensores Gustavo Palmieri y Cecilia Fanessi manifestaron que no solo no hay elementos suficientes para determinar que existió el delito, sino que las víctimas tuvieron su cuota de responsabilidad.

“Está claro, en el tráfico comercial actual, que es exigible a las personas que antes de hacer un desembolso de dinero tomen ciertas precauciones. Cuando la víctima o los denunciantes han sido negligentes en los recaudos que deben tomarse, no se acredita la idoneidad del ardid”, sostuvo Palmieri.

Sin embargo, el juez Gustavo Ravizzoli explicó que lo expuesto por la defensa no basta decir que no hubo delito, ya que la justificación de que no tomaron los recaudos, no los hace responsables.

LEÉ MÁS

Podrían investigar el patrimonio del estafador Machado

Machado, otra vez involucrado en una presunta estafa