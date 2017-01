FIFA aprobó las elecciones para el 28 de abril

Buenos Aires

La Comisión Normalizadora desestimó la intención de los clubes de convocar una Asamblea Extraordinaria para el 15 de febrero e informó del cronograma previo a las elecciones de AFA, que serán el 28 de abril por pedido de la AFA y aprobación de la FIFA.

El organigrama comenzará el 23 de enero con la recepción del Estatuto y su posterior circulación para que los clubes propongan cambios en el borrador. Los asambleístas podrán enviar sus comentarios hasta el 6 de febrero y luego la Comisión Regularizadora los trasladará a la FIFA y la Conmebol.

Una semana después, el 13 de febrero, se recibirá el estatuto y al día siguiente se convocará a una Asamblea General Extraordinaria para la aprobación del documento. El último será el llamado a elecciones para el viernes 28 de abril, con la previa presentación de candidaturas.

Ayer, tras la difusión del comunicado, Pablo Toviggino, de la Comisión Normalizadora, aclaró que la fecha fue sugerida por AFA y no obedece a un pedido de FIFA, según circuló más temprano, cuando algunos dirigentes del Ascenso salieron al cruce y pidieron la notificación original desde le máximo organismo del fútbol mundial. Como el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, expresó que el comunicado correspondía a una maniobra para desestimar la Asamblea. Toviggino desmintió lo apuntado más temprano por las actuales autoridades de AFA.

“Ante lo sugerido por el Comité de Regularización, y de no mediar impedimento (15 de febrero), no veo el motivo para que FIFA no confirme el cronograma”, sostuvo Toviggino.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, también se sumó a las críticas y disparó para ambos bandos. “La Asamblea (del pasado jueves) no fue legal, no habrá elecciones porque sería desobedecer a la FIFA”, afirmó, y le quitó mérito a la reunión de los clubes autoconvocados ya que se juntaron “sin los grandes”, que son “los que generan los ingresos”.

En esta línea, el máximo dirigente xeneize criticó al Comité de Regularización de AFA y a Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago y uno de los referentes del Ascenso. “La comisión se armó mal, (Javier) Medín (vicepresidente) les miente a los clubes”, apuntó Angelici, y reprochó la exposición de Ferreiro al señalar que “le gusta el discurso”, pero que el conflicto del fútbol argentino se “resuelve trabajando”.

Entre fuegos cruzados, el comunicado de FIFA parece ser una luz en medio de tanto desconcierto.