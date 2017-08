Llegará a préstamo por esta temporada proveniente de Arsenal de Sarandí. El zaguero central firmará su contrato y podría entrenar en la tarde de hoy en último turno.

El joven zurdo de 21 años será una buena alternativa para un lugar en la cancha que sufrió bajas sensibles en este receso y deberá ser rearmada por Diego Trotta.

Cipo, con amistoso en duda

Del otro lado del puente todavía no hay certezas respecto del amistoso que se había anunciado para este domingo ante Guillermo Brown de Puerto Madryn en La Visera. El equipo de Ricardo Pancaldo arrancó tarde la pretemporada y todavía no confirmó su viaje hacia el Alto Valle. Si no se concreta el domingo contra Brown, la otra fecha tentativa es la del próximo miércoles 6.

Mientras tanto, ayer fue un día de reencuentro para el grupo de jugadores luego de tener libre durante todo el fin de semana. El equipo entrenó a primera hora apuntalando el trabajo de pretemporada que está en el tramo más intenso de toda la planificación.