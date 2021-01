Flavio Mendoza explicó por qué le dijo hipocondríaca a Carmen Barbieri

Flavio Medoza explicó por qué le dijo hipocondríaca a Carmen Barbieri Flavio Medoza explicó por qué le dijo hipocondríaca a Carmen Barbieri

Las palabras de Flavio Mendoza ofendieron fuertemente a Carmen Barbieri, quien enseguida involucró a su abogado e el asunto: "Si alguno duda de mi enfermedad es un problema de ellos. Van a tener un problema ellos, no yo. Cuando vi lo que dijo Flavio me puse a llorar. Lo minimizó, dijo que soy hipocondríaca cuando estoy enferma. Él también va a tener lo suyo. Mi abogado, el Dr. Juan Curubeto, está preparando todo".

"A Flavio lo bloqueé. Me va a pedir disculpas y no se las voy a aceptar. Le voy a hacer un reclamo económico, ya que a él lo que más le importa es la plata... Así que, ¡lo bloqueé! Para mí las enfermedades son sagradas. Lo que uno menos necesita es toda esta mierda. Nunca lo voy a perdonar".

Carmen Barbieri contó que le harán una historia médica para enviarle a Masterchef Celebrity 2. Carmen Barbieri contó que le harán una historia médica para enviarle a Masterchef Celebrity 2.

Tras el descargo de Carmen Barbieri, Flavio Mendoza aclaró sobre el escenario del teatro Broadway que no sabía el estado de salud de la capocómica en el momento que la catalogó como hipocondríaca. “Cuando me dijeron que tenía COVID-19no sabía que estaba internada. Pensé que tenía covid y que estaba todo bien. Yo no me hablaba por teléfono con ella. Después me enteré que estaba internada… No la está pasando bien, pero se va a reponer”, dijo Flavio Mendoza después de haber pedido un aplauso para la exprotagonista de su show.

“Es la gente que quiere tirar mierda y hundirte, pero bueno, de eso está repleto y estamos acostumbrados”, dijo el productor teatral al final de su descargo.