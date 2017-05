Flor de la V le hará juicio a los panelistas de Instrusos

“Mabel fue la madre de mi hermano, era todo para mí. Pero todo tiene un límite”, dijo Flor sobre el tema y luego cargó contra los periodistas: “Sé que Pallares, que vos (por Marina) y Tartu sacaron conjeturas, aunque se hable en potencial, y me tiraron semejante cocarda, con algo que no es cierto, sin ningún tipo de evidencias. ¡Estoy quedando como una garca! ¿Estamos todos locos? Sentí que no me tenía que defender, pero la gente empezó a sacar conjeturas y dije: ‘¿Yo me tengo que comer esa galletita cuando me pelé el culo toda mi vida? Voy contra todos”.

La acusación de la actriz generó una pelea feroz, en la que Pallares amagó con dejar el estudio y culpó a la producción por traer a Flor de la V de invitada sabiendo lo que iba a decir en contra de ellos.

Furioso: “Siempre te defendí. es una guachada lo que acabás de hacer. Es de cuarta”, le dijo Pallares.