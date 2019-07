Flor Vigna vs de Brito: revelaciones, mentiras y escándalos 

"Hubo una confusión y ahora quedamos como amigos", comentó por su parte, Napp, antes de que la bicampeona le dedicara unas palabras picantes a su ex pareja, Nicolás Ochiatto y, deslizara que por culpa de él y sus falsas promesas, se desdibujó su incipiente romance con su coach.

"Es la típica, tiene miedo de perderte, vuelve, pero después no pasó nada, no pasó un joraca".

"Tenemos una relación muy transparente y se lo conté. En un momento él habló de una reconquista, pero todavía la estoy esperando. Es la típica, tiene miedo de perderte, vuelve, pero después no pasó nada, no pasó un joraca. Me dijo cosas hermosas y después nada. Si me querés, quereme por mí y jugátela, no me quieras porque vino otra persona", manifestó.

"Me di cuenta de que la que se tiene que hacer cargo soy yo. Y ya me hice cargo, me voy a valorar, me voy a fijar en mi trabajo y nadie me va a bajar", sentenció con firmeza.

Tras la explosiva coreografía, Vigna también se despachó contra Florencia Jazmín Peña, la partenaire de Ochiatto. "Tenemos una relación bastante amistosa que no sé adónde está ahora", lanzó picante.

Esta mañana, Ángel de Brito retomó el tema sentimental de Vigna y la trató de mentirosa al asegurar que la bailarina no terminó su noviazgo con Mati Napp. Para demostrarlo, mostró una foto en Los ángeles de la mañana donde aparece la actriz en un tobogan de una plaza, que según aseguró el conductor queda cerca de la vivienda del coach.

Con todo, ayer Vigna recibió el elogio del jurado y del BAR y se fue de la pista con 29 puntos en total por la potente coreografía que protagonizó con Facundo Mazzei, su coach y dos bailarines invitados.