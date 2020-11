Florencia Peña: revelaciones íntimas y estrenos en TV

Sin dudar, la actriz dio un paso hacia adelante y asumió el desafío. "Yo tenía un muchacho, cuando era más joven, que me encantaba, pero cometí el error de demorar el acto íntimo", reveló Florencia Peña. "De grande aprendí que eso es rapidito", agregó, logrando captar la atención de todos los presentes. "El chape creció y yo dije: 'Con esto reventamos la casa', pero no, porque cuando llegó el momento, la onda vino en muy miniatura", expresó entre risas para Telefe.

FLORENCIA PEÑA.jpg Florencia Peña, siempre sexy y atractiva.

El conductor no pudo evitar tentarse y le retrucó: "Yo soy hijo de un sexólogo, y mi viejo (Juan Carlos Kusnetzoff) siempre me dijo que el tamaño no tiene nada que ver con el placer". Peña coincidió, pero confesó que aquella vez fue imposible remontar la situación. "Salimos y no lo vi nunca más. ¡Pero te juro que le puse mucha garra a ese muchacho y no hubo forma!", cerró.

Desde hace 39 años Florencia Peña trabaja sobre los escenarios interpretando a diferentes personajes, desde Moni Argento en Casados con hijos a Betty Olave en la película del Potro Rodrigo, entre tantos otros. Ahora dejará de lado la actuación para debutar en el rol de comunicadora. A partir de este lunes 9 conducirá Flor de equipo, un magazine por las mañanas de Telefe que mezclará temas de actualidad con mucho humor.

Este desafío en su carrera se da en un 2020 agridulce. Por un lado, sufrió la pérdida de su papá en abril, en plena cuarentena. En mayo debía volver al jurado del Bailando, pero se bajó porque no tenía fuerzas para trabajar. Al final, el certamen de Marcelo Tinelli se canceló por la pandemia. Y por otro, cuando menos se lo esperaba la llamaron de Telefe para proponerle hacer un ciclo matutino. Aunque ya tenía experiencia en conducir, este proyecto es diferente: es la primera vez que Florencia estará al frente de un programa de actualidad durante casi dos horas.