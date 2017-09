Fonfach se cruzó con los concejales de la oposición

Neuquén

La secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Yenny Fonfach, asistió ayer a la comisión de Legislación en el Concejo Deliberante para explicar la no renovación de los 33 contratos por los que reclama el gremio Sitramune y las denuncias por maltrato laboral en su área. Los ediles opositores habían advertido la semana pasada que si la funcionaria no asistía iban a solicitar una interpelación, bajo el argumento de que no respondía los pedidos de informes. El tema no pasó a mayores porque Fonfach se hizo presente, pero hubo disconformidad respecto de las respuestas que dio. “No explicó nada, le consultamos por las denuncias de maltrato y amenazas y dijo que eso lo iba a responder en la Justicia. Fue una falta de respeto a los concejales que tenemos el derecho de saber qué está pasando”, apuntó la concejal del MPN Andrea Ferracioli.