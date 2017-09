Fonfach se defendió de las críticas del Concejo

Tras recibir al secretario general de Sitramune, Santiago Baudino, la comisión de Legislación General del Deliberante resolvió invitar a Fonfach a una de sus reuniones para tratar la situación de 33 contratados que fueron desvinculados del Municipio en julio. Según explicó, la finalización de contratos estuvo a cargo del área de Recursos Humanos del Municipio y es ese sector el que debería dar precisiones sobre el proceso.

A su vez, aclaró que no recibió invitaciones formales a la reunión, por lo que no sabe cuál es el origen de la cita y si es ella la indicada para dar las explicaciones correspondientes. Así, no se expresó en relación a su posible asistencia o no al encuentro del lunes.

Fonfach aclaró que ya señaló su posición en numerosas ocasiones sobre la situación de los trabajadores y precisó que no todos dependen de su área y que cada uno tiene una situación diferente. “Dentro del grupo hay gente que notificó que se iba, otros que trabajaron dos meses y pidieron licencia psicológica; hay diferentes casos”, remarcó.

La funcionaria volvió a defender el proceder municipal. “Todos los contratos tienen un principio y un fin, y el que lo firma sabe que es así”, remarcó y agregó que la invitación es sólo una maniobra política. “Me llaman a mí para hacer política al estilo MPN. No les importa la gente, les importa hacer campaña”, criticó.

“La persona que celebra un contrato tiene claro desde siempre cómo es el procedimiento de desempeño y contratación. Aquí no hay sorpresas”.Yenny Fonfach. Secretaria de Desarrollo Humano del municipio capitalino

Un tire y afloje con el sindicato municipal

El rol de Baudino

Yenny Fonfach dijo que Santiago Baudino, secretario general de Sitramune, “es muy hábil” al ir sólo a una comisión de concejales donde hubo opositores a la gestión del intendente Quiroga.

Manifestación a pleno

Sitramune lleva dos meses en la puerta del Municipio para exigir la reincorporación de los trabajadores y denunciar que fueron desvinculados por negarse a participar de actividades políticas.