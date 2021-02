France Football estremece al mundo con Messi en su portada

Messi sigue siendo el apellido que no deja de escucharse en todo el mundo. Cuando no son sus problemas con la dirigencia del Barcelona, es alguna mala racha que atraviesa en las canchas de fútbol, cuando no es eso, entonces puede ser que alguien filtre su increíble renovación contractual con el Barcelona cuando todavía estaba Josep María Bartomeu a cargo del club, sino es una filtración entonces es el PSG lanzando anzuelos para conseguir enamorar al argentino y llevárselo en junio hacia Francia. Lo cierto es que, hasta que el mismo Leo no salga y diga definitivamente lo que pasará con su futuro, no dejará de ser noticia por eventos extradeportivos.