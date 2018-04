Francella devolvió el golpe y le respondió a Dady Brieva

Asombrado

El actor de Casados con hijos fue consultado en Agarrate Catalina por el tema y se mostró sorprendido. “A Dady lo aprecio muchísimo y tengo una muy linda relación con él. Desconozco por qué lo habrá dicho. Todo en mi vida tiene que ver con la comedia. Toda mi vida está relacionada con el humor”, reflexionó Francella.

Por otro lado, el actor aseguró que no reniega de su faceta de comediante. “De golpe, me puedo dar un lujo y hacer Animal, El clan, El secreto de sus ojos o películas que hagan reinventarme. Pero el humor es parte de mi vida. Por eso no llegué a entender lo que dijo Dady”, confesó.

Etapa quemada

Guillermo -actualmente está dirigiendo la comedia Perfectos desconocidos- reconoció que no aceptaría hacer nuevamente Los bañeros, film que se convirtió en un verdadero clásico en el cine argentino: “Si me preguntás si quiero hacer de nuevo Los bañeros, si es eso, te digo que no. Ahí tenía 30 años menos. No me veo corriendo en la playa con un gorrito y un pito. Pero amo la comedia y en mi vida todo está relacionado con la comedia”, concluyó el comediante evitando entrar en polémica con Dady.