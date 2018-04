Francella se calentó con Macri por las ficciones nacionales

Guillermo Francella mantuvo la noche del miércoles un mano a mano con Luis Novaresio en LNE y sorprendió al criticar al gobierno de Mauricio Macri por no intervenir en la importación de ficciones que reemplazan a las novelas argentinas en la televisión y atentan contra el trabajo de los actores.

“Ahora hay mucho menos ficción, antes había más. Había unitarios, no tiras. Hoy hay tiras y la verdad es que cuando se cierra una tira, hay que esperar al próximo año. Hay dos tiras en la televisión abierta. No se fomentan los unitarios por una cuestión de costos”, planteó. “Hoy vemos novelas turcas, egipcias, venezolanas, brasileras, rusas. El enlatado es más económico y el encendido te lo garantizan. Tiene que haber una finalización de esto y debe haber un impulso de ficción”, sostuvo Francella, quien opinó que el Estado debe “colaborar” para que la situación cambie.

En relación con la gestión kirchnerista, Francella señaló que tuvo un comienzo auspicioso y elogió que entregaron la propiedad intelectual a los actores, una histórica demanda del sector. “Se vivieron muchos procesos. Se vivió un inicio distinto al resto. Desde el punto de vista del actor, hemos vivido algo anhelado durante décadas que fue la propiedad intelectual y el derecho a la imagen que nosotros nunca lo habíamos conseguido”, destacó.

Sin embargo, cuestionó que hubo “cierta degradación, un cierto patoterismo y un ocultamiento de las verdades” durante los últimos años del mandato de Cristina Kirchner.

“Si me preguntás si vamos por el buen camino después de tanto flagelo, te digo: Dios te oiga".

Confianza y fe

Más allá de la crisis que experimenta la ficción nacional, el actor aseguró que confía plenamente en las buenas intenciones del actual gobierno. “Hay una cuota de esperanza para lo que viene. Pero bueno, lo tendré que ver. Estoy convencido de quién es Mauricio (Macri) y María Eugenia Vidal”, expresó, aunque se atajó al aclarar: “Toco un poco de oído. No quiero entrar en un tema que genera un encono, porque no tengo una posición tomada”. “Si vos me preguntás si vamos por buen camino después de tanto flagelo y cosa vivida, yo te digo: Dios te oiga, ojalá que sea así”, añadió.

Sobre la famosa grieta, Francella opinó: “Elegís vos entrar o no en la chicana. Trabajo con gente de distintas ideologías y jamás se toca el tema político. Está en vos querer generar la pelea o no”.