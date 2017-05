Frank Underwood y un apriete "a la colombiana"

La idea es que el mandatario interceda para que el inescrupuloso político estadounidense obtenga el Premio Nobel de la Paz. “Le cuento que recibí su carta pero no he tenido tiempo para responderle. He estado como embolatado”, se disculpa Santos del otro lado del tubo. “Pues, a ver Mr. Francis, con todo respeto, eso de nominarlo para el Nobel de la Paz está muy berraco, o sea very difficult”, esgrime el colombiano.

“Le voy a dar diez 10 segundos para reconsiderar su postura”, lo intima Underwood, y así consigue que el presidente coopere.