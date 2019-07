Freddy Villarreal confesó que estuvo a punto de morirse

Por otro lado, relató un accidente automovilístico donde también casi pierde la vida: “Volqué con un Mercedes Benz descapotable, pasé un camión de Telefe, le hice luces y derrapé. No me pasó nada, por suerte. Salí caminando. Y después de eso me fui a la cancha a ver a Estudiantes de la Plata”.