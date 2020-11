Friends ya tiene fecha para el reencuentro

Embed

Friends volverá... en marzo de 2021. Así lo anunció el actor Matthew Perry (Chandler Bing) quien a través de su cuenta en Twitter confirmó que el reencuentro de la serie comenzará a grabarse durante el primer trimestre del año que viene."La reunión de Friends se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!", escribió Perry en un tuit que ya tiene más de 127k Me gusta, más de 87k RT y más de 4 mil respuestas. El reencuetro se comenzará a grabar en marzo de 2021 casi más de un año después de lo que estaba previsto en principio debido a la pandemia del coronavirus que azotó al mundo. Se suponía que la serie, sin guión, aún se lanzaría en mayo de 2020 pero con el cierre de Hollywood en marzo todo se retrasó. I´ll be there for youLa producción está pensanda que vuelva en un film y que se supone