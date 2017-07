Frigerio vaticinó un cómodo triunfo de Cambiemos

"En estas elecciones no se juega la suerte de un gobierno. El kirchnerismo, por supuesto, no tiene que dar un examen porque todos sabemos lo que ha generado, lo que se juega es la posibilidad de sostener este proceso de transformación y no retroceder al pasado. Y eso es lo que piensa la mayoría", dijo el Ministro del Interior.

"Cambiemos tiene una gran ventaja desde el punto de vista electoral porque es el único espacio político con representación en todo el país", manifestó y agregó: "Va a ganar en el país y la segunda fuerza va a estar lejos".

"También vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires; va a aumentar la cantidad de legisladores nacionales en nuestros bloques, aunque vamos a seguir siendo minoría. Por lo tanto, habrá que seguir trabajando en los consensos, pero eso seguirá fortaleciendo a la democracia", indicó Frigerio.