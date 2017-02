"Fue algo soñado volver campeón"

La revancha de Facundo Monteseirín. El chico de Cutral Co que juega en Lanús regresó tras un año con un título ante River.

Fabricio Abatte

abattef@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Su voz ronca denota que hubo festejo hasta altas horas. Y cómo para no celebrarlo con los que más quiere, si el regreso, tras un año, ya era un enorme triunfo. Pero encima fue con un título ante River y por goleada. De película. Entonces, la frase que da origen al título cae por decantación: “Fue algo soñado”, cuenta Facundo Monteseirín, el defensor de Lanús oriundo de Cutral Co.

“Después del partido me quedé en La Plata, en la casa de mi hermana Silvina. Estuvo también mi hermano Gustavo, que vino desde Neuquén, mi señora y el resto de la familia. Festejamos esto que fue algo impresionante y hermoso”, admite a LM Neuquén el chico que a principios de 2016 sufrió la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda.

A los 34 minutos del complemento, Jorge Almirón lo mandó a la cancha con el Granate 2-0. Las emociones se multiplicaron. “Entré pensando en el día en que me lesioné. Parece que se te viene el mundo abajo, que no va a pasar más el tiempo. Y estar ahí, ver a toda la gente, en una final con River y sabiendo que estaba mi familia en la tribuna, se te mezcla todo. Te acordás de la lesión pero también de la gente que te apoyó”, resume sus sensaciones.

Vestuario feliz, por él

En el camarín de Lanús se festejó por otro hito en la historia Granate pero también por la vuelta del Facu. “Hablábamos con los médicos del club después del partido y me decían ¡mirá la vuelta que tuviste! Y todos me saludaban”, revela la intimidad del vestuario el ex selección Sub-20, que está acostumbrado a remarla. En su momento Boca lo dejó libre (ver aparte).

El defensor nos cuenta cómo vivió el regreso con gloria poslesión y habla de las claves del gran lanús.

Las claves de Lanús y los ídolos

No para de hacer historia el campeón de la Supercopa Argentina. Y lo celebra. “Estoy formando parte de un gran plantel y grupo humano. Desde que estoy acá, logramos 4 títulos y el club en su historia consiguió 6. Algo increíble y ojalá sigamos por este camino”, resalta otro neuquino que triunfa en la elite. Y van... Sobre la facilidad con la que el equipo resolvió una definición difícil, aseguró: “Sabíamos que iba a ser complicado. River venía ganando muchas cosas, el clásico antes de la final. Pero estábamos muy tranquilos, con confianza, nos sentíamos ganadores. Eso ayudó mucho”. Sand y Acosta siguen agrandado sus leyendas en Lanús. Monteseirín los elogia: “Pepe es un grande, volvió para ser campeón y juega como hincha. Y Laucha ni hablar, es el fana número 1 de Lanús, lo ves adentro y afuera en el día a día y deja todo por estos colores. Eso se ve a la hora de jugar”.

Por último, el mensaje al pago de un pibe que no se olvida de sus raíces. “Gran saludo a toda la gente de Cutral Co y de Plaza, a los vecinos del Parque Este que siempre se preocupan por uno. Cuando sufrí la lesión estuvieron ahí para dar su apoyo. Sé que la mayoría se puso contento por mí”. ¡Claro que sí, campeón!.