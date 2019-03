El juicio había comenzado el 8 de noviembre pasado. Son dos hechos por los que Billiris estuvo en el banquillo. Una joven modelo lo acusó de haberla drogado y abusado de ella junto a Mercado en 2012, en el departamento del médico, en Beruti al 4500.

El segundo caso -que fue por el primero en tomar notoriedad pública- es el de María Eugenia Belén Torres (24), quien fue prácticamente desfigurada a golpes en 2017. Por este hecho fue que acusaron al médico de intento de homicidio.

A raíz de la salvaje golpiza, la joven sufrió diversos cortes con vidrios rotos, fisuras en un omóplato y en los huesos oculares de un ojo y de una perforación en un tímpano.

Billiris, que ya pasó dos años en prisión, también fue inhabilitado para ejercer la medicina por 10 años.

La sentencia dejó diferentes sensaciones. Si bien los familiares de las víctimas se mostraron disconformes con el fallo, la denunciante María Eugenia Belén Torres dijo que si bien esperaba que le dieran "más de 20 años" está satisfecha. "Estoy contenta, ahora va a tener 14 años para pensar en todo lo que hizo", aseguró.

"El daño psicológico no me lo quita nadie. Viví la sentencia con mi papá, de la mano", contó.

Rubén, su padre, se mostró más duro. "No estoy conforme. Este tipo no mató a mi hija porque hubo un vecino. Si no, hoy estaría muerta. Tendría que estar de por vida en la cárcel, pero en 6 o 7 años va a salir y va a matar. No se si no mató ya, porque hace varios años que vienen haciendo esto. Es grave lo que hacen estos tipos", dijo.

"Belén hace dos años que no labura, ¿quién le va a pagar los miedos? Cada vez que sale quiere tener cerca una salida, para salir rajando. Ella está mal, no esperaba esto tampoco. De esto quedan secuelas", advirtió.

El abogado de la joven, Fernando Burlando, dijo que aunque nada sana el dolor de las víctimas, "fue una sentencia fuerte". Al ser consultado sobre si tienen previsto apelar, afirmó que lo van a evaluar. De todos modos, cuando Belén le dijo a los medios que Billiris tiene "14 años para pensar lo que hizo", él la interrumpió y dijo: "Catorce por ahora", lo que hizo presumir que pedirán que le eleven la condena.

La fiscalía había pedido 28 años de prisión por el suministro de estupefacientes, abuso sexual agravado y tentativa de femicidio. Por su parte, el abogado querellante Fernando Burlando solicitó 50 años de cárcel. La defensa, por su parte, había solicitado su absolución.

En sus últimas palabras ante el jurado, Billiris dijo estar arrepentido y pidió perdón: "Quiero poder criar a mi hija y pedirle perdón a la señorita Belén torres. Yo nunca quise hacerle lo que pasó a nadie se le hace una cosa así. Les pido perdón lo que habrán sentido los padres y ella. Le pido perdón a la familia".

Billiris también hizo mención a su adicción y aseguró que la víctima está al tanto. "Ella en su interior lo sabe. Necesito ayuda para salir de las drogas. Necesito seguir con el tratamiento. Y estoy a disposición y quiero volver a ser la persona que fui y sobre todo criar a mi hija”, detalló. Tanto Belén como su padre cuestionaron que haya "usado" a su hija como recurso ante los jueces.

Billiris había sido detenido el 31 de enero de 2017, en el sexto piso de Berutti 4543, en Palermo.

Fuente: Clarín

