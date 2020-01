Fue a donar sangre y no lo dejaron por ser gay

La denuncia por redes sociales de un joven gay que no pudo donar sangre por pertenecer a un grupo con "alta prevalencia de transmisión de VIH" sacó a la luz que, a pesar de una resolución de 2015, la discusión sobre cómo lograr un equilibrio entre un cuestionario eficiente para obtener sangre segura y no caer en la discriminación, no está saldada.