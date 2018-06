Fue sobreseído por armar su boda con estafas offline

Neuquén. Uno de los testigos llamados a declarar en juicio contra Joseba Fernández, el español acusado de armar su boda con estafas offline a cuatro comerciantes, no recordaba el hecho; otro dijo haber hablado con él, pero no haberle cobrado; mientras que los dos restantes no asistieron. Así, en menos de una hora, terminó el juicio por estafas contra el español, que fue sobreseído por la Justicia.