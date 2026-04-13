Fue con sus hijos a ver un partido de Boca pero los dejó abandonados afuera de la cancha

El repudiable hecho ocurrió en la previa del partido de Boca Juniors contra Independiente. Los menores estaban asustados y pidiendo ayuda.

Un insólito episodio se registró este sábado por la tarde en las inmediaciones de la Bombonera , cuando un padre que fue con sus hijos al partido de Boca Juniors contra Independiente los abandonó antes de ingresar al estadio.

La situación se conoció en las últimas horas a partir del testimonio de una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que participó del operativo, quien relató lo ocurrido en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Estábamos en una de las carpas de las inmediaciones de la Bombonera, cuando se nos acercaron dos menores ", dijo en el inicio del video que compartió la cuenta de la Policía de CABA.

Según explicó, los niños se encontraban solos y visiblemente angustiados. "Nos contaron que entraron con el padre a ver el partido, pero al sentirse sofocados por la cantidad de gente que había adentro de la cancha, el padre les dio la SUBE para que se vuelvan a su casa en colectivo", relató.

La oficial detalló que se los vio a ambos "asustados", por lo que junto a sus compañeros les ofrecieron un lugar para sentarse dentro de la carpa, los calmaron y les brindaron contención. "Les hablamos, los cuidamos y estuvimos con ellos en todo momento", aseguró.

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Acto seguido, según reveló la oficial Carla Ramírez, se activó un protocolo para dar con la madre de los menores, quien fue a buscarlos hasta las inmediaciones de la Bombonera. "En cada operativo, nuestro trabajo es cuidar, sobre todo cuando se trata de los más chicos", remarcó en el final del video que recorrió las redes sociales.

El caso reavivó la discusión en redes sobre la responsabilidad de los adultos en eventos masivos y el cuidado de menores en contextos de alta concurrencia, mientras que también comenzaron a circular memes y burlas dirigidas a los hinchas de Boca Juniors por lo ocurrido.

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Cuota alimentaria: sin fútbol, casino ni carnet de conducir

Las parejas que se separan y comienzan a transitar el camino de la crianza compartida de un hijo, se enfrentan al desafío de llegar a un acuerdo económico para solventar el crecimiento de su niño. Muchas veces los padres incumplen el pago de la cuota alimentaria y el conflicto llega a instancias judiciales, la jueza Marissa Palacios es la responsable de emitir creativas sentencias para lograr el pago de la manutención.

La obligación alimentaria se entiende como una obligación a cargo de ambos progenitores, con un monto determinado según la capacidad económica del demandado. Esa cuota está destinada a solventar todos los gastos que necesitan los niños para su desarrollo, como la vivienda, salud, educación, vestimenta, alimentación y actividades de ocio, es decir lo que necesita una personas para desarrollar todas sus potencialidades.

La jueza Palacios en declaraciones a LM Cipolletti explicó: "Fijamos la cuota alimentaria cuando papá y mamá no viven juntos y los chicos están a cargo de uno o de otro, el cuidado personal es compartido pero lo que cambia es la residencia principal y allí es donde están las mayores tareas de cuidado y por eso se tiene que fijar una cuota de alimentos".