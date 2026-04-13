Quién era el hombre que falleció en el vuelco de la Ruta 5: así avanza la investigación de Fiscalía

La víctima era vecino de Rincón de los Sauces. El conductor de una Sprinter quedó bajo investigación por presunta responsabilidad en el hecho.

La investigación por el vuelco ocurrido sobre la Ruta 5 , en cercanías de Rincón de los Sauces , avanzó en las últimas horas con una novedad clave: se conoció oficialmente la identidad del hombre que perdió la vida tras el siniestro fatal en la zona de Bajada El Caracol. Paralelamente, el conductor de un minibús que quedó involucrado en la secuencia fue notificado por la Fiscalía de que se encuentra bajo investigación por el presunto delito de homicidio culposo.

El hecho se produjo durante el domingo, alrededor de las 8:25, en un tramo de la Ruta 5 , marcado por subidas muy pronunciadas. El episodio ocurrió específicamente en el sector conocido como Bajada El Caracol, uno de los puntos más complejos del trayecto por sus características de pendiente y curvas pronunciadas.

La víctima fatal fue identificada como Nicolás David Sánchez , un hombre con domicilio en Rincón de los Sauces que conducía un automóvil Peugeot 308 al momento del siniestro.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar que realizó el Ministerio Público Fiscal junto con personal policial de las comisarías 35 de Rincón de los Sauces y 10 de Añelo, el Peugeot circulaba en sentido contrario a un minibús Mercedes Benz Sprinter que se dirigía hacia la localidad petrolera.

autovuelco rincon de los sauces

Según se informó, el utilitario trasladaba a un grupo de niños que viajaban a participar de un partido de fútbol.

La maniobra que es eje de la investigación

La principal hipótesis que analiza la Fiscalía surge a partir del testimonio de una persona que presenció la secuencia. Según ese relato, el conductor del minibús habría realizado una maniobra de sobrepaso a varios camiones en un sector de subida donde existe doble línea amarilla, una señalización que prohíbe expresamente ese tipo de adelantamientos.

Siempre de acuerdo con esa versión, la maniobra habría obligado al conductor del Peugeot 308 a desplazarse hacia la banquina para evitar una colisión frontal. En esas circunstancias, Nicolás David Sánchez perdió el control de su vehículo y terminó protagonizando el vuelco que derivó en su muerte.

Aunque la dinámica final del hecho aún debe ser determinada mediante pericias técnicas, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal preliminar sobre el conductor de la Sprinter.

El chofer siguió su marcha tras el siniestro

Otro de los aspectos que forman parte de la investigación es lo ocurrido inmediatamente después del hecho. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el conductor del minibús habría continuado su recorrido tras el siniestro y fue interceptado aproximadamente 10 kilómetros más adelante, en dirección a Rincón de los Sauces.

La intervención fue realizada por otro automovilista que había presenciado el episodio y decidió seguir al vehículo hasta lograr que detuviera la marcha.

Posteriormente, ambos se dirigieron a la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces, donde tomó intervención la Justicia.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, dispuso inicialmente la demora del conductor del minibús mientras se desarrollaban las primeras diligencias investigativas. En ese marco se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Rincón de los Sauces

Tras ello, fue notificado formalmente de que se encuentra bajo investigación por el presunto delito de homicidio culposo y recuperó la libertad, aunque quedó sujeto al avance de la causa penal.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro de la Mercedes Benz Sprinter involucrada para someterla a pericias mecánicas y técnicas.

Pericias clave para reconstruir el hecho

Como parte de las medidas probatorias en marcha, la fiscalía solicitó al Cuerpo Médico Forense la realización de la autopsia sobre el cuerpo de la víctima.

También requirió a la Policía la elaboración de una pericia accidentológica que permita establecer con precisión cómo se produjo la secuencia vial, cuál fue la trayectoria de ambos vehículos y si la maniobra atribuida al chofer de la Sprinter fue determinante en el fatal desenlace.

Ese informe será central para la definición de los próximos pasos procesales. Una vez incorporados los resultados técnicos al expediente, la fiscal Rivero evaluará si corresponde avanzar con la formulación de cargos formal contra el conductor investigado.