Fue a trabajar a Estados Unidos y no sabe cuándo podrá volver a Neuquén

En 2019, Camila –quien es hermana de un ex integrante de Gigantes del Sur, Gabriel Aramayo- se recibió de psicóloga en la Universidad Nacional de La Plata, y ya por diciembre, partió rumbo a Estados Unidos, siendo esta su tercera experiencia en dicho programa.

Lake Tahoe es el lago alpino más grande en América del Norte y es conocido por sus aguas cristalinas y sus majestuosos paisajes. Allí se practican todo tipo de actividades recreativas como excursionismo, pesca, ciclismo y alpinismo de montaña, y paseos a caballo. Sin embargo, y principalmente en invierno, también se practica sky y snowboard, por lo que muchos argentinos con experiencia en ese rubro, suelen viajar para hacer temporada y ganar un poco de dinero extra, y además, practicar el idioma.

En el caso de Camila, llegó hasta ese lugar para trabajar en un centro de sky, en el sector de ventas; y cuando solo restaban dos semanas para regresar a Neuquén, el mundo se puso en cuarentena por el nuevo coronavirus.

Al momento de emprender esta aventura, decidió comprar pasajes de ida y vuelta con una aerolínea norteamericana, con regreso para el 1 de mayo. Hacia finales de marzo, y ya con virus disperso por todo el mundo y el cierre de diferentes fronteras, el vuelo con el que volvería a casa fue reprogramado para el 4 de mayo. Dos semanas después (ya en abril), ese vuelo fue cancelado, pero esta vez, sin reprogramación.

“En ese momento decido comprar un pasaje con Aerolíneas Argentinas, que aún se vendían pasajes para el 17 de mayo, desde Miami a Buenos Aires. A los dos días me lo cancelan y Aerolíneas deja de poner vuelos a la venta. Ese vuelo me costó 540 dólares, gasto que no estaba para nada contemplado”, explicó la joven –a quien le extendieron la visa y el seguro de salud hasta el 31 de mayo-, quien asegura que son otros 30 los argentinos que están en su misma situación, en esa ciudad norteamericana.

Mientras su familia movía cielo y tierra en Argentina para poder traerla, ella agotó todas las instancias necesarias en el país del norte: se comunicó con Cancillería, con el Consulado en Los Ángeles y también con las aerolíneas, pero nadie le dio la respuesta que buscaba.

“Cuando recién se decretó la pandemia, nos hacían completar un formulario para saber cómo estabas y en qué condiciones y en base a eso se arman las listas que con las que Cancillería repatria a los argentinos”, comenzó explicando y continuó: “Pero en Cancillería nadie te atiende el teléfono, como mucho te puede llegar un mensaje automático que te pide que te comuniques con la aerolínea a la que le compraste el pasaje, pero desde las aerolíneas te mandan a Cancillería, se tiran la pelota entre ellos”.

Si bien en la Embajada Argentina que está en Los Ángeles no lograron darle decirle cuándo ni cómo regresará ya que ellos no manejan las listas de vuelos, Camila reconoció que por lo menos les están dando una mano, al darle alimentos gratuitos. “Desde la Embajada en Los Ángeles nos han dado alimentos de forma gratuita, aparentemente tienen un convenio con una empresa de alimentos y eso nos viene muy bien”, comentó.

Ella asegura que, en caso de ser necesario, volvería a sacar otro pasaje, pero preferiría no hacerlo por el gran gasto que demanda. “Cinco de nuestros amigos, con lo que trabajamos la temporada, se fueron a Miami a intentar entrar a un vuelo. La idea es esperar a que la gente no se presente y comprar un pasaje en el momento, pero es una opción muy complicada. En mi caso, lo preferible sería no comprar otro pasaje, pero como está la situación y con tal de volver a argentina, estoy más dispuesta a decir que si, además, mi familia va a ayudarme”, reveló, y siguió: “Las últimas que conozco que volvieron son tres compañeras de trabajo que por una cuestión de suerte encontraron un vuelo en Aerolíneas Argentinas y pudieron volver el 29 de abril”

“Lo que más necesitamos es un cronograma de vuelo que tengan más oportunidades. Hasta el 14 de mayo solo van a salir tres vuelos desde Miami con menos de 200 pasajeros. En la zona de Los Ángeles hay casi 600 varados. Además, serie genial que se pongan vuelos desde Los Ángeles porque llegar a Miami es un gasto extra y muchos no tienen el dinero. Por otro lado, con el aviso que se les da a la gente, muchas veces no llegan a trasladarse hasta Miami”, agregó.

Cuarentena

La joven aclaró que en el estado en el que están no hay cuarentena decretada, pero si el “stay at home order” (quedarse en casa). “Actualmente, todas las personas que viven en el estado de California tienen la orden de quedarse en casa o en su lugar de residencia, y se sale solo para el trabajo permitido, las compras locales relacionadas con los sectores abiertos, la atención médica, la alimentación, el ejercicio personal y la recreación local al aire libre”, reza el pedido de las autoridades de ese lugar.

Estados Unidos es uno de los países más complicados por el avance del coronavirus. Es que en poco tiempo, en Norteamérica, los casos se multiplicaron y hoy llegan a más de 1.300.000 y más de 81 mil muertes. Afortunadamente, ese no es el panorama de Lake Tahoe, ya que según datos oficiales, allí tiene 170 casos confirmados y 8 muertes.

“Tenes que salir siempre con barbijo y mantener distancia social. Los eventos sociales que convocan muchas personas están suspendidos. Restaurantes y bares están cerrados, salvo que trabajen con delivery. En lo personal tratamos de salir de la casa a no ser que sea por algo importante, como ir a comprar. La dueña de la casa trabaja en el servicio de recolección de basura, un servicio esencial, por lo que ella sigue su vida como siempre”, aseguró Camila, sobre la vida que lleva en Lake Tahoe.

Dada la situación del país, Camila aseguró que muchos de estadounidenses se sienten avergonzados de cómo está manejando la situación Donald Trump. “La mayoría de los que conozco están avergonzados de como está llevando adelante las cosas el presidente”.

Economía

Para el alivio de su bolsillo, Camila reveló que la dueña de la casa en la que ella se está alojando, siendo muy solidaria, decidió no cobrarle el mes de mayo de alquiler.

Por otro lado, se enteró que cancillería lanzó un programa para otorgar una ayuda económica. “ Para aquellos ciudadanos que se encuentren en una situación realmente apremiante y que no puedan ser atendidas por sus propios medios, la Cancillería Argentina adoptó el ‘Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en el Marco de la Pandemia’. Para ello, se diseñó el formulario ‘Emergencia Sanitaria’ que tiene por objeto identificar a los ciudadanos que requieran asistencia -con carácter de declaración jurada- que deberá ser completado por cada ciudadano varado que se encuentre en esas condiciones”, explica el comunicado oficial.

La joven aseguró que buscará ingresar al mismo, ya que su mayor miedo es quedarse sin fondos. “La verdad que al no poder trabajar, está siempre presente el miedo de quedarse sin un sostén económico”.

