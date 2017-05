Fue una odisea para miles de personas cruzar a Cipo

En un día normal, llegar a la ciudad vecina puede llevar unos 30 minutos, pero ayer la demora se hizo eterna, a partir de la reducción del tránsito a un solo carril en cercanías del puente carretero. Las obras provocaron que se formara una fila de autos sobre la ruta en la mano que va de Neuquén a Cipolletti, que desde el mediodía se extendió por más de 3 kilómetros.

“Sabía que tenía que venir con paciencia, pero no me imaginé que fuera para tanto. Ya esperé una hora y media y no pude pasar”. Enriqueta

Mientras algunos conductores esperaban con paciencia por varios minutos para apretar otra vez el acelerador y avanzar en tramos de cinco metros, otros dejaron traslucir su impaciencia con bocinazos insistentes que buscaban, en vano, acelerar el flujo del tránsito.

En algunas intersecciones, como en Aguado y la Ruta 22, los automovilistas más impacientes hacían maniobras arriesgadas, con tal de avanzar un poco más en la fila y no dejar que los autos que venían por las calles perpendiculares les sacaran lugar en la larga columna de vehículos sobre el camino nacional.

“Deberían usar la mano que viene de Cipolletti para hacer un ida y vuelta y así no perjudicar tanto a los que esperamos”. Ramón

Así, la postal de caos se completó con gritos, bocinazos y algunos volantazos para evitar choques, luego de que un camión mosquito se atravesara en medio de la ruta e impidiera que una decena de autos sin poder avanzar.

Carolina esperaba con resignación que la fila reanudara la marcha. Junto a su mamá llevaban a su hermana a la terminal de Cipolletti con una hora límite. “A las doce y media tenía que tomar un micro a San Martín de los Andes, pero cuando vimos esto se bajó y empezó a caminar”, explicó la chica mientras sus esperanzas por saludar a su hermana en la plataforma se disolvían.

“Es un desastre; no toman conciencia de que la gente que trabaja tiene que viajar sí o sí. Llevo una hora y media esperando”. Olga

Los trabajos se extendieron entre las 10 y las 16 para luego reanudarse por la noche. Vialidad Nacional informó que ayer se redujo una hora el lapso de corte de la media calzada respecto del cronograma previsto, que contempla cortes entre las 10 y las 17 y entre las 21 y las 5 de la mañana.

Este esquema se repetirá durante los próximos 14 días, plazo previsto para la conclusión de las obras de bacheo y asfalto en uno de los accesos. El lapso de tiempo que demandarán los trabajos podría extenderse en caso de complicaciones climáticas o de otro tipo de imprevistos.

Los trastornos del tránsito brindaron escenas de lo más variado con los automovilistas como protagonistas principales.

“No sé cómo van a hacer para pasar las ambulancias, porque los autos están tan justos que no hay lugar para correrse”. Carlos

Algunos conductores ignoraban los semáforos en los cruces de la ruta, mientras que otros esperaban las bajadas para tomar calles perpendiculares y regresar a Neuquén, tras desistir en su intento por llegar a Cipolletti. Para otros, la espera era inevitable, ya que del otro lado del río los esperaba el inicio de la jornada laboral. Estos últimos deberán armarse de paciencia para los días siguientes porque nada indica que pueda mejorarse la fluidez del paso por el puente hasta que se llegue al final del plan de mejora de la infraestructura.

“Yo voy a trabajar a Fernández Oro y ya le avisé a mi jefe que llego tarde”, explicó Rodrigo, quien, por si acaso, decidió presentar pruebas. “Le mandé una foto de la fila por si no me creía”, sonrió.

Juan, mientras tanto, ya sabía de las reparaciones, que se extenderán por 14 días más. “Siempre miro el diario antes de salir para saber si hay cortes, porque yo cruzo el puente todos los días”, dijo y se resignó: “Mañana vengo más preparado, con café y el diario”.

“Tardamos más de una hora en hacer 10 cuadras; como no viajamos nunca a Cipolletti, no sabíamos que estaban trabajando”. Carolina

Embed

Los motochorros aprovecharon para hacer de las suyas

NEUQUÉN

Situaciones de violencia no ajenas a instancias diversas de la vida no estuvieron ausentes en la fila de autos que se aglomeró en el puente para cruzar a Cipolletti. Motochorros en acción, trompadas entre automovilistas y algunos roces entre autos fueron parte de la escena conformada ayer sobre la Ruta 22.

Los motochorros no se apiadaron de los automovilistas que esperaron horas para poder cruzar desde Neuquén a Cipolletti por el puente del río. Mientras se armaban de paciencia para enfrentar la situación, algunos desprevenidos fueron víctimas de la habilidad dañina de los ladrones.

Cerca de las 16, una mujer aguardaba a la altura de Obrero Argentino cuando dos jóvenes a bordo de una moto le rompieron la ventanilla del acompañante y le arrebataron la cartera a la vista de la multitud. Hubo otros robos bajo la misma modalidad en Aguado y Ruta 22, donde se encuentra un conocido mayorista.

No hubo presencia policial. Para hoy, la fuerza dijo que dispondrá un despliegue de efectivos motorizados para evitar los problemas de inseguridad que se registraron ayer en la ruta.