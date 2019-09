Roxana, una de las referentes del asentamiento "La Lucha", explicó en diálogo con LM Cipolletti que efectivos policiales los detuvieron y acusaron de haber provocado un voraz incendio en la Isla Jordán. Las llamas no sólo consumieron pastizales, sino también sus propias casillas. Además, comentó que estuvo demorada en la Comisaría Cuarta hasta las 10.30 de la mañana y que el resto de sus compañeros aún siguen tras las rejas.

"Todo comenzó ayer (sábado) a la noche cuando salimos a buscar alimentos y al llegar nos encontramos con un incendio. En el lugar estaban los efectivos que resguardan la zona y después llegaron los Bomberos para apagar el fuego. Primero se incendió una de las casillas, por eso decidimos quedarnos todos juntos y resguardarnos, pero después se desataron otros focos. Cerca de las 2 de la madrugada comenzaron a acusarnos a nosotros de haberlo provocado", sentenció la joven.

Según su relato, en una primera instancia el personal policial demoró a dos hombres, pero luego procedieron a detener al resto de los integrantes de la toma. "¿Cómo nos pueden acusar de haber iniciado el incendio? Estuvimos bajo su mirada en todo momento. Mientras nos acusaban, el fuego se iba expandiendo y nosotros no estábamos haciendo nada. ¿Por qué querríamos prender fuego nuestras propias casas? Ahora nos quedamos sin nada", expresó, indignada.

A su vez, Roxana comentó que, una vez en la Comisaría, ella y sus compañeros solicitaron hablar con un comisario a cargo, pero que en todo momento les respondieron que "aún no había llegado".

"Dormí en el piso de una celda, nadie me explicó nada, me dijeron que estaban haciendo un averiguación de antecedentes. No me dejaron comunicarme con nadie durante el tiempo que estuve allí y ahora tengo miedo por mis compañeros, porque a dos de ellos los habían golpeado", afirmó la joven luego de haber quedado en libertad.

La versión de la Policía

Al respecto de los incidentes, fuentes policiales de la Comisaría Cuarta informaron que los mismos integrantes de la toma fueron quienes provocaron el incendio "de manera intencional" y que, por esta razón, tuvieron que proceder a su demora.

Proceso judicial de la toma de la Isla

Hace menos de una semana se realizó una audiencia en la causa por la toma de la Isla Jordán en la que el juez Marcelo Gómez no hizo lugar al desalojo forzoso, pero intimó a los ocupantes a que se retirarán del terreno en un plazo de 30 días de forma voluntaria para así evitar un violento desenlace.

Por esta razón, Roxana aseguró que el incendio "fue armado" con la "excusa" de desalojarlos del asentamiento y que ahora lo perdieron todo.

