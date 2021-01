Fuerte choque en el Metrobús en medio del apagón

El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 15.30. Los semáforos no funcionaban producto del corte eléctrico en la región, pero Ibarra señaló que no se establecieron los motivos que ocasionaron el siniestro. "Siempre hay prioridad de paso, aunque no hayan funcionado los semáforos, alguno de los dos pasó rápido y no respetó la prioridad de paso", afirmó el comisario.